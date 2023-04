“Fasci assassini”. L'ennesimo vergognoso assalto alla sede di Fratelli d'Italia

Ennesimo assalto a una sede di Fratelli d'Italia, presa di mira dai soliti vandali che hanno imbrattato e spaccato la vetrata del partito a Mestre. L'ipotesi è quella di un tentativo di sfondamento completo per entrare all'interno della sede e fare razzia o, comunque, creare distruzione totale. Un tentativo che, comunque, non è riuscito ai vandali. Probabilmente armati di piccone, o di martello, hanno ripetutamente colpito il vetro, che ha resistito all'assalto. Questo episodio si inserisce nell'arco di quelli che da anni vengono portati avanti dalle frange, estreme e meno estreme, della sinistra, la stessa che si dichiara garante della democrazia in Italia ma che, a quanto pare, vorrebbe tornare al partito unico, ovviamente rosso.

Fallito l'assalto, i vandali hanno usato le bombolette per pasticciare la vetrata della sede con le solite scritte che, ormai, sono diventate quasi una firma anacronistica della sinistra protetta dai democratici: " Fasci assassini ". Ovviamente, sul caso è stata chiamata a indagare la Digos, che sta analizzando tutte le tracce lasciate intorno alla sede di Fratelli d'Italia ma anche sulla struttura, oltre che le immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. E non si tratta nemmeno dell'unico sfregio compiuto contro il partito di governo nelle ultime ore, perché a Terracina, in provincia di Latina, sono stati deturpati i manifesti elettorali dei candidati al consiglio comunale per le imminenti elezioni che si terranno in merito al rinnovo dell'amministrazione locale.