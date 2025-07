I sondaggi premiano il governo: FdI granitico sopra il 30%, arrancano alle spalle le opposizioni

Fratelli d'Italia cresce e consolida la sua leadership nelle preferenze degli elettori italiani al pari di tutti i partiti di governo. I recenti dati del Barometro Politico dell'Istituto Demopolis per Esperia Italia indicano una fase di consolidamento per le formazioni di maggioranza e fanno emergere il partito guidato da Giorgia Meloni ancora una volta come primo nelle preferenze degli italiani con un netto 30,2%, che garantisce ampio margine rispetto al Partito Democratico di Elly Schlein.

I dem si fermano al 22,5%, quasi 8 punti alle spalle di Fratelli d'Italia e confermano la debacle della guida dell'attuale segretaria, arrivata al Nazareno con l'intenzione di riunire tutte le correnti del partito e, invece, ancora in lotta con i cacicchi che avrebbe voluto abolire. Una divisione che non piace agli elettori, che in larga misura non si ritrovano più nella linea del partito imposta da Schlein. Ma Sparta piange, Atene non ride e il Movimento 5 stelle resta sempre 10 punti indietro, fermo al 12%. La gestione di Giuseppe Conte ha causato un'emorragia di elettori dal partito fondato da Beppe Grillo, che non ha più l'appeal e nemmeno le fondamenta di quel che è stato un tempo, quando riuscì a sfondare il 30% delle preferenze. È diventato un partito personalistico, dove gli eletti sono attaccati alla poltrona: tutto ciò che il M5s originario combatteva.

M5s e Pd rappresentano larga parte dell'opposizione e numeri alla mano vorrebbero creare il campo largo ma più che una comunione di intenti sembra esserci una volontà di sottomissione e di inclusione, che di fatto ha impedito fino a ora la composizione di una compagine unita. Forza Italia e Lega, entrambi all’8,8%, sono appaiati e garantiscono la stabilità della maggioranza di governo, attualmente incrollabile grazie alla fiducia degli elettori. Alleanza Verdi Sinistra, se si votasse oggi, avrebbe il 6,3%, mentre gli altri partiti resterebbero sotto la soglia del 3%. " Analizzando il trend elettorale dalle Politiche a oggi, cresce di oltre 4 punti il consenso al partito della premier Giorgia Meloni, che passa dal 26% del settembre 2022 al 28,9% delle Europee e supera oggi la soglia del 30% ", ha spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento. Il Barometro Politico dell’Istituto Demopolis ha rilevato anche la fiducia degli italiani nei leader politici dei principali partiti e al primo posto c'è ancora il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ottiene la fiducia del 44% degli elettori.

L'indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, dal 28 al 30 luglio 2025 su un campione nazionale di 2.

000 intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento del Barometro Politico Demopolis a cura di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.