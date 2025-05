FdI supera il 30 per cento: la “supermedia” gela la sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

La gazzarra in Parlamento, l’attacco mediatico costante e, in ultima istanza, il prossimo referendum sul lavoro e cittadinanza di inizio giungo. Le armi in mano alla sinistra sono molteplici ma risultano già scariche. L’opposizione nostrana sembra non reggere il confronto con il premier Giorgia Meloni ma soprattutto continua a perdere terreno nei sondaggi. L’ultima supermedia Agi/Youtrend, infatti, va esattamente in questa direzione.

Da un lato il centrodestra con Fratelli d’Italia sempre più solido al comando e dall’altro, sul versante diametralmente opposto, una sinistra che sia dalle parti del Pd che da quelle del Movimento 5stelle non risulta affascinante per gli elettori italiani. Il dato più clamoroso arriva proprio dal partito del presidente del consiglio. Stando alla Supermedia Youtrend/Agi, FdI raggiunge il 30,1 per cento con un aumento dello 0,6. I numeri, se possibile, questa volta valgono ancora di più: la rilevazione, infatti, riesce a raccogliere tutti i sondaggi realizzati dal 25 aprile al 7 maggio con un margine di analisi ovviamente maggiore. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 1 maggio), Euromedia (30 aprile), SWG (28 aprile e 5 maggio) e Tecnè (25 aprile e 2 maggio).

Il Partito democratico di Elly Schlein è ancora lontanissimo dal primo posto e si attesta al 22,1 per cento con un +0,3%. Crollano i pentastellati che scivolano all’11,8% perdendo per strada un 0,7%. Piccola flessione per Forza Italia 9,2 (-0,4), mentre la Lega rimane stabile all'8,7 per cento.

Tra gli altri partiti rimangono da segnalare Verdi/Sinistra 6,2 (-0,1), Azione 3,3 (-0,1), Italia Viva 2,6 (+0,3), +Europa 1,7 (-0,2) e Noi Moderati che rimane all’1%. Lo sguardo alle coalizioni ci offre un risultato ancora più impietoso per Schlein e compagni. Il centrosinistra non riesce ad andare oltre il 30%.