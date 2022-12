"Federazione ma non lascio il campo". E Renzi lancia la sfida per l'Europa

È in corso a Milano il congresso nazionale di Italia viva, durante il quale Matteo Renzi ha annunciato la federazione con Azione, il partito di Carlo Calenda a partire dal 2024: " Fare subito un partito unico ha degli aspetti positivi ma anche degli aspetti negativi ". L'ex premier si è, quindi, rivolto ai presenti annunciando l'arrivo di cambiamenti per il partito: " Vi chiederò di fare una federazione e non un partito da subito e questo porterà Iv a cambiare un po' fisionomia ". Quello di Renzi è stato un discorso lungo, sul quale lui stesso ha scherzato in avvio di congresso, "spoilerando" (come ha dichiarato lui stesso" il finale.

L'obiettivo della federazione è quello di raccogliere soprattutto i fuoriusciti dal Partito democratico, che sta assistendo a un vero e proprio esodo di massa: " Tante persone stanno lasciando il Pd perché credono che qui ci sia la casa futuro e non la casa dei ricordi. Ma per farla dobbiamo fare la federazione con Calenda e Azione ". Una casa che, si augura Renzi, " sia la casa definitiva dei nostri progetti politici, europei ed italiani ". E sull'Europa punta moltissimo Matteo Renzi, come ha scritto in un tweet alla fine del suo intervento al congresso: " Il terzo polo sarà il primo partito alle Europee del 2024 ".

Nel corso del congresso, l'assemblea nazionale di Italia viva ha approvato all'unanimità la relazione di Matteo Renzi, quella che prevede tra le altre cose la federazione con Azione. Il risultato è stato ufficializzato dal presidente del partito, Ettore Rosato, che ha annunciato che Italia Viva ha dato mandato a Matteo Renzi di condividere con Azione e Calenda i tempi e il percorso della federazione verso la lista unitaria per le europee del 2024 "iRenew Europe".