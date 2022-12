"Sono guarito e mi candido in Lombardia. Moratti? La politica è un’altra cosa"

Il direttore editoriale del quotidiano Libero Vittorio Feltri ha annunciato su Twitter la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Lombardia e lo ha fatto, come al solito, in maniera pirotecnica. Il giornalista, finalmente guarito dal tumore al seno che lo aveva colpito qualche tempo fa, adesso è nel pieno delle sue forze e si è detto pronto ad affrontare la campagna elettorale. Intervistato dal Corriere della Sera ha rivelato con quale partito si candiderà. “Mi presenterò nelle liste di Fratelli d'Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto” . È coerente Feltri, il quale in passato è stato capogruppo di FdI nel consiglio comunale di Milano.

La nuova esperienza elettorale

Dall’inizio dell’autunno il direttore editoriale di Libero sta molto meglio, medici e ospedali sono ormai alle spalle e la voglia di rimettersi in gioco è tanta. Diventare consigliere regionale “può essere un'esperienza divertente” . Feltri sembra affermarlo in maniera convinta, anche se è stato molto critico quando sedeva in consiglio comunale. A quel tempo definì inutile il civico consesso e il suo giudizio non è cambiato. “È vero – ha ammesso – è una cosa terrificante, ma voglio riprovarci. Verificherò in Regione, andando lì” .

La scelta di sostenere il premier Meloni

Feltri ha deciso autonomamente di candidarsi nel partito del presidente del consiglio. “Sono stato io ad avvisarla – ha rivelato – e lei è stata molto contenta” . Il giudizio del giornalista nei confronti degli avversari del governatore Attilio Fontana è tranciante, in particolare sembra esserci un conto aperto con Letizia Moratti. “Non ho niente contro Moratti – ha spiegato – anzi la stimo molto. Soprattutto quando da presidente della Rai riuscì per la prima volta nella storia della televisione pubblica a raggiungere il pareggio di bilancio, ma la politica è un'altra cosa. Che si metta a fare il capo di un partito e di un movimento non mi sembra pane per i suoi denti. Non la vedo capace di orchestrare un gioco politico efficace” .

Il direttore editoriale di Libero non è tenero neppure con Matteo Salvini. "La Lega ormai è slegata ed è ridotta ad un pugno di voti. Salvini - ha sottolineato - ha commesso più di una sciocchezza: prima è stato al governo con il Movimento 5 Stelle, poi ha fatto parte del governo Draghi ed è per queste cose che ha perso voti, mica perché è antipatico" . Feltri ha lanciato strali anche verso il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino. “Preferisco stendere un velo pietoso. Mi sembra un personaggio di altri tempi – ha concluso – di una sinistra anni ‘50. Una mentalità che a me non piace. Piuttosto che farmi governare da Majorino torno in clinica” .