Ferragni-Schlein vs. Meloni-Venezi: è il trionfo delle donne di destra

Dal 2023 che si sta chiudendo, la sinistra italiana esce sconfitta su tutta la linea. L'elezione di Elly Schlein a segretario del Pd per rincorrere il centrodestra che, nonostante le accuse, ricusa da anni il patriarcato e basa le sue scelte di leadership sul valore e non sul sesso, si è dimostrata un boomerang. E alla fine dell'anno uno dei simboli della sinistra radical-chic italiana, Chiara Ferragni, ha visto crollare il suo impero. Definire l'influencer come simbolo della sinistra è forzato, certo, ma è stato il Pd a considerarla come tale quando sembrava che tutto quanto toccasse si trasformasse in oro ed è stata lei stessa a posizionarsi sulle battaglie tipiche della sinistra moderna.

Ma femminismo rosso, mai come quest'anno, ha mostrato tutte le sue fragilità e, al contrario, per le donne nell'orbita della destra e del centrodestra il 2023 può considerarsi vincente. IlGiornale.it ha chiesto a Domenico Giordano, spin doctor della società Arcadia, di tracciare un bilancio "in rosa", prendendo in considerazione quattro donne, due per ogni "orientamento". Chiara Ferragni vs Beatrice Venezi e Giorgia Meloni vs Elly Schlein restituiscono una fotografia dell'andamento politico e culturale di questo Paese.

La sfida a livello politico è stata vinta a mani basse dal premier italiano. Il mood per il presidente del Consiglio è rimasto per lo più invariato, e di segno positivo per tutto l'anno, come dimostrazione di coerenza e di fidelizzazione degli elettori. Un risultato che mette a tacere le malelingue che la vorrebbero sempre in procinto di dimettersi. Diverso è stato l'andamento per Elly Schlein, che dopo un exploit iniziale, generato dall'hype che si è creato attorno alla sua elezione alla segreteria del Nazareno, ha progressivamente perso il grip con l'elettorato.

Non è credibile come interlocutore e non dà fiducia alla base del Pd: una combinazione di elementi che le hanno fatto crollare le interazioni di un milione e mezzo in soli sei mesi. " Nei primi sei mesi dell'anno, Schlein ha potuto godere di una benevolenza da parte degli utenti, doveva giocare il ruolo della eroina che riaccende l'orgoglio nel popolo progressista e di sinistra, la Giovanna d'Arco che guida alla riscossa, ma con l'estate queste attese hanno prodotto l'esatto contrario, poco interesse e molta delusione (mood negativo che cresce) ", ha spiegato Domenico Giordano a ilGiornale.it. Al contrario, Meloni " Ha un mood sostanzialmente invariato ".