Festa a sorpresa per i 50 anni di Salvini: presenti anche Berlusconi e Meloni

Ieri, 9 marzo, Matteo Salvini ha compiuto 50 anni e oggi è stata organizzata una festa a sorpresa per il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Sono state invitate circa 60 persone in un locale alle porte di Milano, per l'occasione blindato e chiuso al pubblico. Presenti anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che si sono riuniti per omaggiare il leader della Lega, a dimostrazione che la maggioranza di governo è più unita e compatta, anche al di fuori degli impegni istituzionali.

Sono stati tanti gli auguri che sono arrivati a Salvini per i suoi 50 anni: " La vivo con entusiasmo. Qualche amico mi dice che la vita comincia dopo i 50, ma secondo me è una sòla ". Così diceva qualche giorno fa il segretario del Carroccio in radio commentando l'imminente avvenimento. L'affetto per Salvini è stato grande, gli auguri gli sono arrivati da più parti, soprattutto dagli esponenti del suo partito, che si sono stretti a lui con affetto. " Tanti auguri di buon compleanno all'amico Matteo Salvini, che ricordo ragazzo, anzi ragazzino, nei primi anni 90, con la stessa energia, con la stessa passione, con lo stesso impegno ed entusiasmo che ha oggi, e che ho visto crescere e diventare uomo e padre ", ha scritto Roberto Calderoli sulla sua pagina Facebook. Il leghista, poi, ha aggiunto: " I 50 anni sono un passaggio importante e significativo per ognuno di noi, un momento di bilanci esistenziali e di ripartenza e slancio verso tanti altri obiettivi da raggiungere. Per cui tanti auguri Matteo, tanti auguri al nostro capitano. Sempre avanti insieme, verso un futuro di successi e obiettivi raggiunti ".