"Hai venduto la coerenza". La contestazione (da sinsitra) che spiazza Fico

Probabilmente non si aspettava una contestazione così precisa e feroce, ma di sicuro Roberto Fico ha avuto poche argomentazioni per ribattere alle accuse rivoltegli dai giovani di Potere al Popolo durante un evento che si è tenuto nel CX di Garibaldi, il nuovo campus universitario dai prezzi proibitivi per gli studenti.

Nel corso della presentazione dell'Agenda Giovani, documento redatto con la partecipazione di associazioni, movimenti e organizzazioni giovanili che sostengono la sua corsa per la poltrona di governatore, il rappresentante del cosiddetto Campo Largo è stato contestato dalla 26enne Maria Di Napoli, candidata con Potere al Popolo nel gruppo "Campania Popolare" che sostiene invece Giuliano Granato.

"Ce lo ricordiamo bene nel 2019 quando lei disse 'Mai con De Luca" , affonda la 26enne, mentre il resto del gruppo espone delle foto che riproducono in modo artigianale un bacio tra De Luca e Fico, "e per ricordarglielo ogni giorno le abbiamo portato questa fantastica statuetta di De Luca, così si può ricordare ogni giorno che per un pacchetto di voti ha venduto la sua coerenza" . Il candidato del centrosinistra non può far altro che abbozzare, incassare il colpo e prendere la statuina dell'attuale governatore della Campania.

"La contraddizione" , ci tiene a precisare la 26enne, "è organizzare un evento del genere in uno studentato nel quale una stanza costa 800 euro". Una situazione, quella degli alloggi per gli studenti, che è diventata un problema enorme, vista la scarsa disponibilità e i prezzi esorbitanti. "Aberrante è organizzare un evento del genere in questo studentato, è veramente una contraddizione" , attacca ancora la giovane candidata.

"Io capisco perfettamente tante cose che dite, anche se magari non mi crederete. Io centrerò il lavoro anche su queste cose che avete detto, anche sul diritto allo studio" . "A noi non servono promesse, a noi servono i fatti" , lo interrompe la giovane, "e nei fatti lei è alleato con chi questa Regione negli ultimi 10 anni l'ha distrutta...ha distrutto la sanità, ha distrutto il diritto allo studio, ora lo studio è diventato un privilegio".

Tra ex brigatisti, ormeggi con la barca e alleanze un tempo impensabili per Fico, pronto non solo a stringere la mano a Clemente Mastella che lo ha definito "il più democristiano dei 5 Stelle" ma anche a ossequiare

"il più impresentabile in assoluto"

lo stesso De Luca che etichettava come, la campagna elettorale del candidato del Campo Largo si avvia verso la sua conclusione, procedendo in modo evidentemente claudicante.