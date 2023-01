Fini torna in tv e boccia l'autonomia: "La fretta è cattiva consigliera..."

"Le fibrillazioni, in un governo di coalizione, sono fisiologiche in vista di un turno elettore" . Gianfranco Fini ritorna nel programma di Lucia Annunziata, in Mezz'ora, a distanza di pochi mesi dal suo ritorno sulla scena pubblica e traccia un bilancio a tinte fosche per l'esecutivo di Giorgia Meloni.

"È evidente che qualche scoglio nella navigazione c'è" , dice l'ex leader di An, convinto che le tensioni nel governo cresceranno "perché all'interno della maggioranza c'è un partito, FdI, che avuto un gran successo, gli altri partner, FI e Lega, mentre gli altri sono caduti più in basso e hanno bisogno di alzare una bandiera". Il tema delle accise, insomma, era il pretesto perfetto, ma " poi anche Forza Italia - sottolinea Fini - ha capito che mantenere i 10 miliardi di Draghi era un lusso che l’Italia non poteva permettersi".

Il vero nodo, per la maggioranza di centrodestra, sarà la riforma costituzionale sull'autonomia differenziata che "per la Lega è una bandiera che non può essere ammainata" e, perciò, il Carroccio ha fretta di portarla a casa. "L’autonomia differenziata va attuata, è nel programma però est modus in rebus", avverte l'ex presidente della Camera che, nella riforma Calderoli, intravede il rischio di spaccare il Paese, soprattutto se non saranno individuati subito i Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) e se, quindi, non sarà rispettato l'articolo 3 della Costituzione. "La fretta è cattiva consigliera" , ha sentenziato Fini che, poi, ricorda come sia stata la sinistra la prima a modificare il Titolo V della Costituzione e che anche Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna candidato segretario del Pd, sia favorevole al federalismo.