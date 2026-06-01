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Fisco, Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"

Le parole del deputato e responsabile economico di Forza Italia a Voce Libera, prima newsletter di inside politici e interviste su Substack

Fisco, Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"
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"La sinistra ha gettato la maschera. Gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno uno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli farà il primo ministro e gli altri saranno ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sinistra ha ufficialmente annunciato più tasse per tutti: patrimoniale, aumento delle imposte sulla successione eliminando la fascia di esenzione e più tasse per le aziende produttive". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia.
"Noi, come ha spiegato il vicepremier e ministro Tajani, abbiamo la nostra ricetta. Forza Italia intende innalzare da 50mila a 60mila euro il limite di reddito per la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% e intervenire su tutti i salari sia lavoratori dipendenti sia partite IVA.

Non solo, il nostro obiettivo è anche quello di incentivare i premi aziendali e detassare le tredicesime e gli straordinari. La sinistra vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, al contrario il Centrodestra e in particolare Forza Italia vuole lasciare più soldi ai cittadini e non sottrarglieli", conclude Casasco.

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