Fisco, Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"

"La sinistra ha gettato la maschera. Gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno uno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli farà il primo ministro e gli altri saranno ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sinistra ha ufficialmente annunciato più tasse per tutti: patrimoniale, aumento delle imposte sulla successione eliminando la fascia di esenzione e più tasse per le aziende produttive". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia.

"Noi, come ha spiegato il vicepremier e ministro Tajani, abbiamo la nostra ricetta. Forza Italia intende innalzare da 50mila a 60mila euro il limite di reddito per la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% e intervenire su tutti i salari sia lavoratori dipendenti sia partite IVA.

Non solo, il nostro obiettivo è anche quello di incentivare i premi aziendali e detassare le tredicesime e gli straordinari. La sinistra vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, al contrario il Centrodestra e in particolare Forza Italia vuole lasciare più soldi ai cittadini e non sottrarglieli", conclude Casasco.