"La sinistra ha gettato la maschera. Gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno uno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli farà il primo ministro e gli altri saranno ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sinistra ha ufficialmente annunciato più tasse per tutti: patrimoniale, aumento delle imposte sulla successione eliminando la fascia di esenzione e più tasse per le aziende produttive". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia.
"Noi, come ha spiegato il vicepremier e ministro Tajani, abbiamo la nostra ricetta. Forza Italia intende innalzare da 50mila a 60mila euro il limite di reddito per la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% e intervenire su tutti i salari sia lavoratori dipendenti sia partite IVA.
Fisco, Casasco (FI): "Sinistra getta la maschera, più tasse agli italiani. Noi le tagliamo"
Le parole del deputato e responsabile economico di Forza Italia a Voce Libera, prima newsletter di inside politici e interviste su Substack
"La sinistra ha gettato la maschera. Gli italiani devono sapere che se vince la sinistra alle elezioni politiche del prossimo anno uno tra Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli farà il primo ministro e gli altri saranno ministri con responsabilità politiche, economiche e fiscali. La sinistra ha ufficialmente annunciato più tasse per tutti: patrimoniale, aumento delle imposte sulla successione eliminando la fascia di esenzione e più tasse per le aziende produttive". Lo afferma a Voce Libera - prima newsletter di inside politici e interviste su Substack - Maurizio Casasco, deputato e responsabile economico di Forza Italia.