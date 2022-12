"Follia pura". Conte difende il reddito di cittadinanza e attacca il governo

Il governo di centro destra ha mantenuto la promessa fatta con i propri elettori. Le modifiche al reddito di cittadinanza alla fine sono arrivate: sparisce l’offerta di lavoro “congrua” e il sussidio si cancella anche ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno terminato il percorso scolastico. Giuseppe Conte, eterno difensore del reddito grillino, non ci sta e spara a zero sul governo.

L'affondo di Giuseppe Conte

Il leader del Movimento 5stelle, intervenendo a margine dell’Assemblea della Coldiretti, è su tutte le furie . “L’ultimo affondo è di questa notte, con l’emendamento Lupi. Guardate che non riguarda il reddito di cittadinanza – spiega Conte – dire che le persone che sono più indigenti riguarda tutti”. E aggiunge: “Riguarda un ingegnere che ha lavorato per anni e deva andare a fare il lavapiatti da tutt’altra parte dell’Italia”. Un insieme di luoghi comuni e banalizzazioni, strumentali solo per difendere a spada tratta un sussidio che non è riuscito nell’intento di reintegrare i giovani disoccupati nel mondo del lavoro.

L’affondo di Conte contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è totale. Ma il leader penta stellato non si ferma qui e arriva ad accusare il governo di volere “distruggere l’ascensore sociale” . Un tema, tra l’altro, molto caro a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni in particolare. “Dire che i più indigenti devono accettare qualsiasi proposta significa distruggere l’ascensore sociale, siamo alla follia pura” . Al leader del M5S non convince nemmeno l’emendamento del governo che cancella l’assegno grillino per i giovani che non hanno terminato il percorso scolastico obbligatorio. “Attenzione – esordisce Conte – i ragazzi che hanno avuto un diasgio sociale e sono vissute in famiglie diagiate non potendo terminare il percorso di studio, invece di essere quelli che vengono aiutati, vengono abbandonati a se stessi”.

La stretta sul Rdc