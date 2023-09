Forza Italia, alla convention di Paestum anche l’ologramma di Silvio Berlusconi

L'evento che si terrà a Paestum sarà un modo per commemorare Silvio Berlusconi a meno di 6 mesi dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso 12 giugno. I lavori iniziaranno venerdì 29 settembre alle 15:30 con l'esecuzione dell'Inno d'Italia e quello d'Europa interpretati dal coro del conservatorio di Salerno. Sarà un vero e proprio Berlusconi Day per onorare la memoria del fondatore di Forza Italia, un incontro per tutta la comunità che l'ha amato e apprezzato durante gli oltre 50 anni di attività tra politica e imprenditoria. I promotori della tre giorni in memoria del Cav, in testa il coordinatore regionale in Campania, l'eurodeputato Fulvio Martusciello, sono impegnati a limare il programma dell'evento: ancora non c'è la versione definitiva della scaletta con gli oratori ma dovrebbe essere pronta a breve.

La convention di Paestum sarà la seconda iniziativa organizzata da quando è scomparso il Cavaliere dopo la festa "Azzurra libertà" di Gaeta, che aveva come comitato organizzatore i giovani di Forza Italia. Questo evento si è svolto solo pochi giorni fa e ha visto una partecipazione importante di azzurri o simpatizzanti del partito. Ma ancora una volta, anche a Paestum, il protagonista sarà Silvio Berlusconi, che continua a essere una guida per tutta la comunità azzurra,che non ha intenzione di dimenticare il suo fondatore. Alla convention campana si tenterà qualcosa di straordinario, proiettando l'avatar del Cavaliere all'ingresso dell'hotel Ariston, dove si terranno i lavori della kermesse.