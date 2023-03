Forza Italia cresce e spaventa il Terzo Polo: il sorpasso è vicinissimo

I primissimi mesi del 2023 non sono stati affatto brillanti per il Movimento 5 Stelle che, dopo il discreto risultato delle elezioni politiche dello scorso anno, si era reso protagonista di un periodo di crescita nei sondaggi. Ora però le rilevazioni restituiscono l'immagine di un M5S in difficoltà, ormai superato dal Partito democratico che da poco ha inaugurato il suo nuovo corso. Tendenza positiva per Forza Italia, che cresce ed è a un passo dal Terzo Polo: il sorpasso è imminente. Comunque i pesi tra le principali coalizioni non subiscono grandi scossoni, con il centrodestra che gode ancora di un notevole vantaggio.

FdI e FI crescono, giù M5S e Terzo Polo

La Supermedia YouTrend/Agi premia Fratelli d'Italia che, rispetto a due settimane fa, incassa lo 0,2% e si porta al 30,4%. Ottimo balzo per il Partito democratico, che cresce dell'1,3% e va al 17,2% restando comunque molto distante dalla vetta occupata dalla formazione politica di Giorgia Meloni. Brusca battuta d'arresto per il Movimento 5 Stelle: i grillini lasciano per strada lo 0,8% e scendono al 17%. Il sorpasso del Pd sul M5S viene così certificato, anche se la distanza è assai breve.

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,5% e scende all'8,8%. Il Carroccio però può vantare ancora un largo vantaggio sul Terzo Polo, che va al 7,2% in seguito alla variazione negativa dello 0,4%. Prosegue il momento positivo di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi mette a segno un incremento dello 0,1% e sale al 7,1%, portandosi a un passo dall'asse formato da Azione e Italia Viva. Infine si trovano Verdi-Sinistra italiana al 3,3% (+0,1%), +Europa di Emma Bonino al 2,4% (-0,1%), Italexit con Gianluigi Paragone all'1,9% (-0,1%), Unione Popolare all'1,7% (+0,2%) e Noi Moderati di centrodestra all'1% (-0,5%).

Conte e Calenda in difficoltà nei sondaggi

Il quadro delle principali coalizioni in campo è sempre netto. Il centrodestra, pur con un calo dello 0,7%, può contare su un ottimo 47,3%: il campo politico formato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati si conferma quello verso cui gli italiani nutrono maggiore fiducia. Per il centrosinistra arriva la buona notizia della crescita dell'1,3%, che però non basta per colmare una distanza enorme: il fronte di Partito democratico, Verdi-Sinistra italiana e +Europa è al 22,9% con ben 24,4 punti percentuali in meno rispetto al centrodestra.

I numeri della Supermedia dei sondaggi non sorridono né a Giuseppe Conte né a Carlo Calenda, che potrebbero soffrire il nuovo Pd a guida Elly Schlein. In particolar modo bisognerà vedere se i grillini saranno in grado di ottenere lo scettro della guida dell'opposizione o se la consegneranno ai dem. Allo stesso tempo il Terzo Polo, dopo la batosta delle elezioni regionali, rischia di farsi sorpassare da Forza Italia. Il che sarebbe l'ennesima mazzata.

Nota del sondaggio:

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 16 febbraio al 1 marzo, è stata effettuata il giorno 2 marzo sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 25 febbraio), EMG (27 febbraio), Euromedia (22 febbraio), Ipsos (25 febbraio), Ixè (22 febbraio), Noto (28 febbraio), Piepoli (27 febbraio) SWG (20 e 27 febbraio) e Tecnè (18 e 25 febbraio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.