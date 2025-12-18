Forza Italia, Tajani a Occhiuto: "Congresso? Non vedo l’ora!"

dal nostro inviato a Bruxelles

“Magari! Mi esaltano le sfide. Sono contento se si fa il congresso di Forza Italia”. Sul tavolo della consueta riunione del Ppe che precede ogni Consiglio europeo non ci sono solo gli asset russi e l’accordo sul Mercosur. Mentre lascia l’hotel Sofitel, infatti, il vicepremier e ministro degli Esteri parla anche delle vicende più strettamente italiane, dalla manovra a Forza Italia.

È di oggi, infatti, l’intervista di Roberto Occhiuto in cui il governatore della Calabria spiega a La Stampa che “serve più coraggio” e si dice “pronto per il congresso di Forza Italia”.

La risposta di Tajani non si fa attendere e arriva direttamente da Bruxelles.

“Non vedo l’ora”, dice il segretario di Forza Italia interpellato dai giornalisti Italiani. E ancora: “Le sfide mi esaltano, sono contento se si fa il congresso. Poi i voti si contano, visto che i congressi sono una prova di democrazia”.