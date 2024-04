"Un francobollo per Berlusconi". Il governo omaggio il Cav a un anno dalla morte

Verrà celebrato con un francobollo commemorativo: questo è l'omaggio che il governo Meloni ha voluto dedicare a Silvio Berlusconi nel momento in cui - a breve - cadrà a un anno esatto dalla sua morte (12 giugno 2023). Il Consiglio dei ministri di oggi, infatti, ha dato il via libera alla proposta partita dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e della sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto. La notizia è stata data a Palazzo Chigi al termine della riunioni della squadra dell'esecutivo di centrodestra che ha approvato il nuovo piano filatelico 2024. Il decreto presidenziale autorizzativo dell'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative è stato elaborato, sulla base delle proposte pervenute, dall'Amministrazione che ha anche acquisito il parere della Consulta.

L'annuncio è stato accolto con grande soddisfazione dalla vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, insieme al deputato azzurro Paolo Emilio Russo. " Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso ad un anno dalla sua scomparsa è il giusto riconoscimento a un grande italiano. Che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista ", dichiarano i due esponenti di Fi dopo l'approvazione di Palazzo Chigi. " Ringraziamo la presidente Meloni e tutto il Consiglio dei ministri – concludono Ronzulli e Russo – per avere accolto la proposta del ministro Adolfo Urso e della sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto. Con questa iniziativa, di cui ci siamo fatti promotori, abbiamo dato seguito alla richiesta di moltissimi italiani ".

C'è da aggiungere che, in ogni caso, l'Italia, non sarà la prima Nazione a emettere un francobollo a Berlusconi. Alcuni Paesi dell'Africa, per esempio, avevano già omaggiato il Cavaliere dedicandogli un'affrancatura apposita: si tratta della Libia, della Liberia, della Sierra Leone, del Mozambico e del Niger. Sono tutti francobolli dedicati quando il quattro volte presidente del Consiglio era ancora in vita, spesso dedicati alle vittorie del suo Milan e ai suoi rapporti internazionali con il continente africano. Oltre al francobollo, Silvio Berlusconi resterà impresso anche nel simbolo che Forza Italia presenterà alle elezioni Europee. Il logo è stato presentato dal segretario di FI Antonio Tajani, insieme a Maurizio Lupi, nella sala Colletti di Palazzo Montecitorio.

La lista FI-Noi moderati si presenterà quindi con un contrassegno elettorale su sfondo bianco con in cima scritto "Partito popolare europeo", la bandiera di Forza Italia e il nome "Berlusconi presidente" al centro, sotto, la scritta "Noi moderati".