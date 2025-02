Fratelli d'Italia "regina" dei social: così macina consensi

Ascolta ora 00:00 00:00

Fratelli d’Italia riscuote consensi anche sui social. Il partito di Giorgia Meloni, secondo un’analisi condotta da Vis Factor sui principali canali, risulta in una posizione di grande rilievo.

FdI, infatti, nel corso dell’ultimo mese, ha registrato una crescita costante di followers sia su Facebook sia su Instagram e questo evidenzia la grande capacità del partito di saper “attrarre una vasta e diversificata audience, confermando l’efficacia della sua comunicazione digitale”. La crescita di FdI su Facebook è stata pari a +0,26%, ossia 1440 followers in termini assoluti in più per un totale di 550mila. Il Pd, nello stesso arco di tempo, è cresciuto dello +0,14%, ossia 584 followers in più che porta il totale dei “seguaci” a 416mila. Solo Sinistra Italiana è cresciuta di più nell’ultimo mese segnando un +2,56% che ha significato un incremento di 3618 followers in termini assoluti portando così il totale a 140mila followers. Su Instagram, invece, spicca la crescita di Fratelli d’Italia con un aumento dei followers pari a +1,86% rispetto al mese scorso, ossia +7266 in termini assoluti che portano il numero totale a 390mila. Una cifra ben superiore ai 170mila del Pd che, nello stesso arco di tempo è cresciuto solo dello +0,77% Pd ossia di 1313 unità.

Le parole usate più frequentemente dagli utenti nei post e nei commenti sono state Giorgia (6.11), Meloni (5.25), Sinistra (4.74), perché (4.74), presidente (3.65), italiani (3.60). È interessante anche il dato sulle parole composte: Giorgia Meloni (9.62), forze dell’ordine (4.25), presidente Giorgia (3.77), riforma giustizia (1.89), presidente Meloni (1.51), popolo italiano (1.46), separazione carriere (1.37), Elon Musk (1.32), testa alta (1.27), Giorgia Giorgia (1.18).

La sentiment analysis, ossia l’analisi effettuata prendendo in considerazione le conversazioni social su Fratelli D’Italia, mette in evidenza una certa polarizzazione ma anche una prevalenza di sentimenti positivi. Il 31% delle conversazioni, infatti, è caratterizzato dal sentimento di approvazione, mentre il 25% esprime entusiasmo riguardo all’operato di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni.

Il sostegno riguarda temi come la, mentre il 19% prova rabbia e il 15% disgusto in particolare pere le tematiche più controverse che comunque non intaccano il giudizio complessivo sul partito. “Il confronto con i temi che suscitano emozioni positive dimostra infatti che il partito riesce a mantenere un elevato livello di supporto, anche in presenza di critiche”, si legge nelle conclusioni dell’analisi.