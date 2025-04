Fratoianni. Dalla Tesla al disprezzo per le cameriere

Ascolta ora 00:00 00:00

Domanda: ma in quale anfratto del mondo e della società retriva e regressista il termine «cameriera» viene ancora utilizzato come insulto sociale, antropologico e pure un pochino sessista? Risposta: nella galassia della sinistra «progressista» italiana, ovviamente.

I fatti e due brevi cenni di contesto: Giorgia Meloni, come è arcinoto, è volata a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed è tornata in Italia portando a casa un risultato oltre le più rosee aspettative. Il termometro del successo della missione è il livello di livore a cui è arrivata una certa sinistra, non tutta per fortuna. Quello che l'ha presa peggio è Nicola Fratoianni, leader

di Avs, che sui social si è abbandonato a una sguaiata colata di bile: «Ho come l'impressione che più che la presidente del Consiglio italiano, Meloni, abbia fatto la cameriera al pranzo con Trump. Sembra la sceneggiatura di una serie di quart'ordine questo incontro fra lei e il presidente Usa». Testuale, non è una parodia degli snob di sinistra fatta da destra.

Tra l'altro non si sa bene che serie tv abbia visto il serioso Fratoianni, persino la stampa internazionale ha dovuto tributare alla premier il giusto plauso per un'operazione riuscita. Ma, soprattutto, siamo di fronte all'apoteosi del radicalchicchismo, all'acme della spocchia, al capodanno del complesso di superiorità, alla maiuscola rappresentazione dell'odio verso il popolo. E per questo dobbiamo ringraziare Fratoianni, perché - sceso

della sua lussuosa Tesla che tanto detesta perché prima faceva fighetto ecologista e ora fa muskiano ultra liberista - ci ha restituito una istantanea perfetta di tutti i tic e le ossessioni di una sinistra che ha totalmente perso i contatti con la realtà e con la società.

Forse

nessuno gli ha detto una cosa che ci sentiamo di rivelare, ma sottovoce: anche le cameriere e persino gli operai hanno diritto di voto. Magari a sinistra si facciano due domande sul perché stanno perdendo tutte le elezioni