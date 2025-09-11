Froci e contenti

Finalmente anche la sinistra bacchettona inizia a sfondare e scusate il verbo il muro del politicamente corretto e del linguaggio inclusivo! Non vedevamo l'ora. E infatti abbiamo accolto con entusiasmo l'iniziativa di un gruppo di sostenitori del «Brianza Pride» che l'altra sera, alla Festa dell'Unità di Vimercate, ha sfoggiato una maglietta che riprende il simbolo di Forza Italia trasformato in «Frocia Italia». Sui social gira anche un selfie che è un bijoux di una donna barbuta in t-shirt frocesca accanto a Bersani. Uno che del resto ha sempre detto «Meglio un passerotto in mano del tacchino sul tetto».

Bene così. Riappropriamoci della satira e della libertà di parola, froci o non froci! Altro che «inaccettabile insulto» come si sono lamentati dentro Forza Italia. «Frocio» è parola bellissima.

E così, sdoganata da sinistra, adesso possiamo usarla anche a destra.

Alleanza Froci e Sinistra. Più Froci in Europa. Italia-Viva i Froci! Verdi&Busoni. Movimento5Recchie. Falce e Tarello. Partito sardo cagosu. Manifesto di Ventopene («Ma cosa c'entra?». «Niente, così»).

Domanda. Meglio la destra frocia o la sinistra woke?

E poi restano i paradossi.

Siamo qui con un nostro amico, l'onorevole Alessandro Zan, che è un po' in crisi perché adesso non sa se difendere gli attivisti gay che scherzano con la maglietta «Frocia Italia» o i militanti di «Frocia nuova» che si fanno fotografare con quella con su scritto «PDrasti».