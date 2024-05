"Le frontiere non esistono". In mare la nuova nave Ong: con la bandiera italiana sfida il governo

Nella flotta civile arriva un'alta barca Ong battente bandiera italiana: Maldusa si unisce alla Mare Jonio col compito di forzare il sistema italiano. È stata acquistata grazie al contributo del collettivo tedesco "United4Rescue", che finanzia le navi Sea Eye, Humanity1 e Sea-Watch ed è un piccolo motoscafo veloce, poco più piccolo di una motovedetta della guardia costiera. La propaganda è sempre la stessa: aprire una sfida con il governo italiano e con la governance europea, per far arrivare a destinazione i migranti illegali.

Lo scopo primario di Maldusa non sarà l'intervento diretto sui migranti: la barca è troppo piccola per questo genere di interventi e non è chiaro se sia stata omologata per il soccorso. Nella loro dichiarazione di intenti condivisa sui social, Maldusa spiega che il motoscafo sarà in mare e " monitorerà le acque intorno a Lampedusa, per prevenire naufragi e altre forme di violenza alle frontiere, e facilitare la libertà di movimento di tutti coloro che cercano di raggiungere l'Europa ". Maldusa, che fa capo a un'associazione culturale con sede a Palermo e Lampedusa, implicitamente muove un'accusa precisa all'Italia quando dice che opererà per prevenire " forme di violenza alle frontiere ".

La nave Maldusa non ha l'obbiettivo di soccorrere, ma monitorerà le acque intorno a Lampedusa, per prevenire naufragi e altre forme di violenza alle frontiere, e facilitare la libertà di movimento di tutt3 coloro che cercano di raggiungere l'Europa. pic.twitter.com/GhhKODfMIx — Maldusa Project (@Maldusa_Project) May 2, 2024

Se, come affermano dal team della nave, il motoscafo opererà nelle " acque intorno a Lampedusa ", lì si trovano le acque territoriali italiane, che sono l'estensione marittima dello Stato, e le acque Sar italiane, che sono la zona internazionale sulla quale ha competenza esclusiva l'Italia per il soccorso in mare. Quindi, il nostro governo farebbe " violenza alle frontiere "? Anzi no, perché le frontiere non esistono. Si legge nel comunicato dell'associazione affidato ai social che " le frontiere non possono essere chiuse perché non esistono ". A loro dire, sono solo " decisioni politiche contro cui bisogna lottare, affinché tutti possano essere liberi di migrare senza rischiare la vita, essere detenuti o imprigionati ".

Maldusa non fa altro che ingrossare le fila della flotta civile che tramite i migranti cerca di forzare il sistema europeo, di imporre la propria ideologia no-border, facendo leva sul principio del soccorso in mare. Un principio che viene interpretato dalle navi Ong perché non adeguatamente disciplinato, in quanto nella sua forma originale non fa riferimento a navi che si mettono in mare per cercare migranti o a persone che usano battelli pressoché affondati già alla partenza nella speranza di essere recuperati da suddette navi.

I "naufraghi alla partenza" non sono contemplati nella regolamentazione del soccorso in mare ma dalle navi Ong si procede con la forzatura di questo principio.