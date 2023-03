Fumo, ipotesi di divieto anche all'aperto. Ma Salvini: "È esagerato"

Tempi sempre più duri per i fumatori, anche quelli delle sigarette elettroniche: il ministro della Salute, Orazio Schillaci, avrebbe pronto un provvedimento per vietare il fumo anche in specifici luoghi all'aria aperta: la stretta riguarderebbe le fermate di metro e autobus ma anche i parchi in presenza di donne incinte e bambini. Divieto di fumare anche se seduti sui tavolini all'aperto di bar e ristoranti sia per le e-cig che per le sigarette tradizionali. Sul tema è appena intervenuto anche il vicepremier, Matteo Salvini, ritenendo esagerate le misure che si profilano all'orizzonte.

Le possibili novità

Andando nello specifico, secondo le anticipazioni raccolte da LaStampa, addio al fumo anche sulle aree esterne dei traghetti ma anche nei cortili delle scuole o all'esterno degli ospedali (molte aree sono già interdette ai fumatori). Dicevamo dei parchi: si potrà fumare ma bisognerà spegnere la sigaretta ed evitare di "svapare" se ci si trova accanto a donne incinte, donne con bambini e bambini in generale. Si presta a più soluzioni, invece, il discorso sui locali all'aperto (bar e ristoranti): probabile la creazione di apposite aree ad hoc purché non si rimanga seduti al tavolo in presenza degli altri commensali.

Lo stop di Salvini

Il divieto di fumo riguarderebbe chi, anche per aggirare i precedenti diveti, è passato alle sigarette elettroniche: per la prima volta subirebbero praticamente le stesse limitazioni di quelle tradizionali. Il quotidiano fa sapere che non esisteranno più nemmeno le classiche "sale fumatori" che si trovano negli aeroporti e in altri luoghi al chiuso. "Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all'aperto appare esagerato. Voi che dite? ", ha scritto su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e vicepremier, Matteo Salvini. Insomma, si fa caldo il dibattito su un tema diventato molto d'attualità nelle ultime settimane come abbiamo visto sul Giornale.it con la stretta annunciata da Schillaci intenzionato ad aggiornare la Legge Sirchia del 2003.

Il parere degli esperti