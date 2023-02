"Fuori Alfredo dal 41-bis". Occupata anche l'università Statale di Milano

Dopo l'università La Sapienza di Roma, quest'oggi è stato occupato un altro ateneo. Si tratta dell'università Statale di Milano, dove i collettivi hanno abusivamente preso possesso del chiostro Farmacia, " in solidarietà alla lotta contro il 41-bis ed ergastolo ostativo, rinvigoritasi con sempre maggior forza grazie allo sciopero della fame a oltranza intrapreso da Alfredo Cospito, prigioniero anarchico, dal 20 ottobre 2022 ". Questo si legge nel documento rilasciato per rivendicare l'azione in vista del corteo di sabato prossimo a Milano per il quale si temono disordini, com'è accaduto a Roma lo scorso weekend.

Nella loro lettera, gli occupanti dichiarano: " Dopo oltre cento giorni di sciopero, ci siamo presi il chiostro Farmacia, luogo lasciato normalmente chiuso per chi vive l'università e viceversa aperto solo in occasione di un evento commerciale come il Fuorisalone ". Ancora una volta, un manipolo di studenti che non rappresentano la comunità, ha deciso di fare propria la lotta di centri sociali e anarchici, pianificando un corteo non autorizzato in spazi non di competenza. Ancora una volta, un messaggio distorto contro uno strumento dello Stato entra nelle università, figlio di quel proselitismo che troppo spesso si è visto, anche nel corteo di sabato a Roma.

" A fronte di una messinscena mediatica che strumentalizza il corpo di Alfredo per i giochi interni alla politica istituzionale, instaurando un clima di terrore, l'occupazione dell'università dà corpo a un dibattito altrimenti solo fittizio e crea la possibilità fisica per tutta la città di Milano di incontrarsi, conoscersi e allargare il fronte della mobilitazione in vista del corteo di sabato 11 ", si legge ancora. Il corteo di sabato 11 che viene promosso in questa occupazione vede al centro dell'organizzazione i centri sociali di Milano. Viene organizzato " contro il 41-bis, ergastolo e ogni prigione ", come si legge nei volantini che in questi giorni circolano sui gruppi più fagocitati.