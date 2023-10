Galliani torna in Senato, il centrodestra vince le suppletive di Monza

Nel segno di Silvio Berlusconi. Adriano Galliani, candidato del centrodestra unito, si aggiudica le elezioni suppletive del collegio uninominale di Monza e Brianza con il 51,7%, contro il 37,2% di Marco Cappato (centrosinistra) che ha riconosciuto la sconfitta; nettamente distaccati al momento gli altri sei candidati, tra i quali Cateno De Luca che prende l'1,8% dei voti. La sua vittoria non solo riporta in Senato l'amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza calcio a un anno esatto dal suo abbandono volontario da Palazzo Madama, ma certifica l'affetto dei cittadini brianzoli nei confronti dello storico leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni.

" Una vittoria dal sapore speciale, per Forza Italia, per il centrodestra e per il nostro Adriano Galliani. Un pensiero a Silvio Berlusconi, che lassù starà festeggiando. Orgogliosi del nostro nuovo senatore. Congratulazioni e buon lavoro, Adriano! ". Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. " A nome dei senatori di Forza Italia desidero dare il bentornato in Senato ad Adriano Galliani e sono certa che svolgerà come sempre un ottimo lavoro, in nome del Paese, di Monza e della Brianza. Oggi, ancora una volta, vincono la serietà, la competenza, l'esperienza - afferma Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato -. Vince il centrodestra, che si dimostra maggioranza in ogni zona del Paese, a dimostrazione del buon lavoro fatto in quest'anno di governo. Vince la politica del fare, contro la politica del distruggere, l'unità di una coalizione contro il calderone di partiti di sinistra incompatibili fra loro, che stanno insieme solo quando si tratta di mettere in piedi cartelli elettorali, destinati a sfaldarsi il giorno dopo il voto ".

Il 25 settembre 2022 il Cavaliere, tornato eleggibile per il Parlamento Italiano dopo nove anni dalla sua decadenza da senatore, s'impose nella sfida per il maggioritario nel collegio Lombardia 06 con il 42,4% dei consensi (27.240 preferenze). Tuttavia il suo decesso avvenuto più di quattro mesi fa ha costretto l'indizione di una nuova elezione del seggio rimasto vacante. Il risultato di oggi ha in ogni caso confermato la composizione parlamentare, con il centrodestra che conserva il numeri di seggi in appoggio al governo Meloni nato esattamente dodici mesi fa.

Il successo di Galliani - oltre che una meritata vittoria personale - rappresenta plasticamente anche un più che simbolico attaccamento al ricordo di Silvio Berlusconi da parte dei cittadini della Brianza, che hanno così desiderato dare una sorta di continuità scegliendo una persona storicamente molto legata al Cav (quarantaquattro professionalmente insieme, tra televisione, calcio e politica). Sul fronte opposto per Marco Cappato si tratta dell'ennesima prova di quanto il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni non vada mai oltre la bolla dei social network.

Diventato ormai soprattutto celebre per le sue battaglie a favore dell'eutanasia e della cannabis legale, Cappato incorre in un altro flop elettorale, dopo quelli che lo hanno tenuto lontano dalle Camere e dall'Europarlamento in tutti questi ultimi quindici anni, nonché dai ruoli di sindaco di Milano e di presidente della Regione Lombardia. La sua autocandidatura come successore di Berlusconi al Senato aveva fatto storcere il naso a molti a sinistra.