Generale Figliuolo, il suo benvenuto a Fabrizio Curcio per la nomina di Commissario Straordinario per la ricostruzione

Si è concluso da poco il suo mandato, ed oggi 10 gennaio, con un messaggio, il Generale Figliuolo ha voluto esprimere le sue congratulazioni all'Ing Curcio, nuovo Commissario Straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni.

Le congratulazioni del Generale

" Desidero esprimere le mie più sentite e sincere congratulazioni all’Ing. Fabrizio Curcio per la Sua nomina a Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche " scrive il Figliuolo.

" La sua vasta esperienza nel campo della protezione civile e la dedizione dimostrata in numerose emergenze - non ultima quella sulla gestione della pandemia, che ci ha visto lavorare fianco a fianco, con collaborazione e sostegno reciproco nella lotta al Coronavirus - rappresentano una garanzia di competenza e impegno per affrontare le sfide che attendono queste regioni ", continua.

Il supporto al "nuovo arrivato"

Il generale ha poi assocurare il pieno sostegno all'Ing. Curcio per il suo nuovo mandato: " È stato per me un onore servire come Commissario Straordinario alla ricostruzione e assicurerò all'Ing. Curcio il mio massimo supporto in questa fase di trasferimento dei dossier di cui, da oggi, sarà responsabile.

Sono certo che potrà proseguire con determinazione nel percorso di ripresa e ricostruzione che la Struttura commissariale da me guidata ha assicurato negli ultimi diciotto mesi, garantendo supporto e risposte concrete alle esigenze delle comunità colpite".