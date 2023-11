"La riforma è una schifezza". La solita retorica vuota di Schlein

Ennesima sfilata televisiva in un programma "amico" per Elly Schlein, che domenica sera ha partecipato alla trasmissione "In onda" su La7. La segretaria del Pd è intervenuta sulle riforme che il governo Meloni sta portando avanti, in particolare quelle costituzionali, che non trovano sponda nel partito di Schlein e nel M5s. Secondo il segretario dem, la riforma " indebolisce ulteriormente il Parlamento e le prerogative del presidente della Repubblica, che negli anni ha garantito stabilità e credibilità internazionale dell'Italia: giù le mani dal presidente della Repubblica, che con questa riforma diventa un 'arredo' ".

A detta di Schlein, la riforma che il governo Meloni intende produrre " scardina la forma di Repubblica parlamentare, è pericolosa. Ed è stata fatta ora per coprire le promesse tradite dalla manovra. La Meloni vuole comandare, e in Italia non è andata bene. Dubito che passerà con i due terzi al Parlamento, ma spero che si fermeranno prima loro ". La ricostruzione di Schlein è ideologica e priva di qualunque base reale, ma si tratta di un'analisi populista e di propaganda. " Giorgia Meloni non vuole governare ma vuole comandare, che è un'altra cosa ", ha ribadito Schlein.

Quindi, il segretario ha insistito: " Se la riforma è una schifezza per fortuna che c'è chi dice no e saremo a dire no in piazza l'11 novembre ". Questa opposizione non riesce ad accettare che un anno fa gli italiani hanno scelto di cambiare e di dare fiducia al centrodestra dopo anni di governi di sinistra, che hanno causato innumerevoli cortocircuiti nella politica e nella vita reale degli italiani. L'intervento di Schlein su La7 è stato condito dalla solita retorica fine a se stessa che contraddistingue ogni discorso di Schlein, che si arrotola su se stesso e non porta mai a una conclusione concreta ma solo a vuoti proclami.