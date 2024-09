Giallo sulla Boccia a Mediaset

Ascolta ora 00:00 00:00

È giallo sulla partecipazione di Maria Rosaria Boccia al programma “È sempre Cartabianca” su Rete4. La presenza è stata confermata da lei stessa nel pomeriggio di oggi ma in questi minuti, da quanto apprendiamo, Boccia si sarebbe trincerata in camerino. A meno di un’ora dall’inizio del programma, infatti, pare che la donna al centro del caso che ha portato alle dimissioni Gennaro Sangiuliano dal ministero della Cultura abbia alcune remore sulla sua partecipazione e, in particolare, sulle domande che le potrebbero essere poste nel corso della trasmissione da alcuni ospiti presenti in studio.

Sarebbe la prima intervista in diretta per lei, dopo quelle registrate e, quindi, controllate e gestite con minore apprensione. Pare che si stia trattando in questi minuti con la Boccia per convincerla a entrare in studio e portare a termine l’intervista già annunciata e in scaletta. Attualmente, ai vertici Mediaset non risulta che la donna abbia dato ufficialmente forfait ma negli studi di Roma il dubbio aleggia ancora e non vi sono certezze sull’ingresso in studio di Boccia.

L’intervista a “È sempre Cartabianca” arriverebbe dopo quella concessa a La Stampa e quella concessa a “L’aria che tira”, il programma di La7. Nel corso della giornata lei stessa ha spiegato di voler partecipare al programma Mediaset per “ provare che la mia virtù è stata brutalmente offesa in mondovisione e che il ruolo di Consigliera del Ministro, che ho svolto, mi è stato tolto ingiustamente ”.

Nella giornata di oggi è stato anche reso noto che il ministro è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma con l’accusa di peculato e di rivelazione di segreto d’ufficio.

Un atto dovuto

nell'atto che presenteremo elencheremo una serie di fatti, disposti in maniera cronologica, dove sarà la procura a valutare l'eventuale rilevanza penale

”, l’ha definito il legale di Sangiuliano, che nel merito dell’annunciata denuncia contro la donna di Pompei ha spiegato che “”. E non è escluso che possano essere inseriti anche elementi che potrebbero emergere nell’eventuale intervista di questa sera.