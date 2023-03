Giorgia Meloni "pilota" per un giorno: nel cockpit di un F35

Centesimo compleanno per l'Aeronautica militare italiana. In piazza del Popolo è stato allestito per l'occasione un grande villaggio per mostrare al pubblico l'impegno e le potenzialità dell'Arma Azzurra. Presenti anche Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, che alla terrazza del Pincio hanno assistito alle celebrazioni solenni. Con loro anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri, Antonip Tajani.

" È fantastico, vivaddio che riusciamo ancora a trasferire il sentimento della patria ", ha commentato il presidente Meloni davanti ai tanti bambini con in mano bandierine tricolore fra la folla in piazza del Popolo, dove si è intrattenuta circa mezz'ora. Il premier ha sottolineato l'importanza di questo corpo, che " è innovazione, gioventù e storia. È uno dei grandi fiori all'occhiello di questa nazione, una grande ambasciatrice della nostra credibilità, del nostro coraggio, della nostra serietà e della nostra umanità ". Per il presidente del Consiglio è stato un vero bagno di folla in una fresca mattina di primavera a Roma, dove sono stati numerosi i bambini che hanno scandito il suo nome e ai quali lei ha rivolto un saluto divertito.

Durante la visita al villaggio dell'Aeronatica di piazza del Popolo, Giorgia Meloni è salita nel cockpit di due aerei da combattimento F35 e, assieme al ministro della Difesa Guido Crosetto, su un elicottero Sar specializzato in ricerca e soccorso. Mentre saliva sulla scaletta per entrare nel cockpit, un gruppo di bambini della scuola elementare Ponte Galeria l'ha riconosciuta e ha iniziato a scandire il suo nome sventolando bandierine tricolore.