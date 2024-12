Maiorino non regge l'elenco delle giravolte del M5S e lascia lo studio: "Così non torniamo in tv"

Ascolta ora 00:00 00:00

Immagina di accendere la tv, ascoltare un giornalista che inizia a elencare tutte le giravolte del Movimento 5 Stelle e alla fine l'esponente di quella formazione politica sbotta e lascia lo studio. No, non è un'allucinazione o il copione di un film di fantascienza: è esattamente quanto accaduto nell'ultima puntata di L'aria che tira, programma condotto da David Parenzo su La7. Ad andare su tutte le furie è stata la senatrice Alessandra Maiorino, che non è riuscita a trattenere la sua rabbia e ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Tutto è iniziato da Alessandro Gonzato, giornalista di Libero, che ha fatto notare come il M5S sia ormai diventato un partito come gli altri. Prima il governo con la Lega, poi l'abbraccio con il Partito democratico, dopo ancora l'esecutivo con Mario Draghi. Nel frattempo sono caduti i pilastri su cui era nato il Movimento, come ad esempio la regola del doppio mandato. " Solo i cretini non cambiano idea, Giuseppe Conte è un genio in questo caso ", è stata la stoccata di Gonzato.

Senza dimenticare i continui dietrofront in base alle geometrie politiche. Immigrazione? Via libera ai decreti Sicurezza, salvo poi abbatterli per accontentare il Pd. Autonomia differenziata? Nel contratto di governo con il Carroccio si chiedeva di dare più forza al regionalismo, mentre ora vogliono gettare nel cestino il ddl Calderoli. " Ho un elenco sterminato ma non posso farlo. Diciamo che era l'avvocato del popolo e si è comprato il Tribunale ", ha aggiunto il giornalista.

Subito dopo Maiorino ha preso parola e ha spostato la questione sul piano personale: " Abbiamo scoperto una cosa e avuto conferma di un'altra: che Gonzato sa leggere e che sa servire bene il suo padrone ". E, dopo qualche interruzione, ha sbottato: " Devi stare zitto e ascoltare ". A quel punto si è alzata, ha paventato di andarsene e ha puntato il dito ancora contro il giornalista: " Devi imparare a relazionarti con le persone se vuoi venire in trasmissione. Maleducato ".

Parenzo ha provato a placare gli animi, ma la senatrice 5S ha fissato dei paletti: " O contieni Gonzato e mi lasci parlare tanto quanto ha parlato lui oppure no ". Poi, rivolgendosi di nuovo al giornalista, ha rincarato la dose: " La mia comunità è stufa di subire questi attacchi in televisione. Quando oltraggiate noi oltraggiate loro ". Così Gonzato si è lasciato andare a un'uscita ironica ricordando Silvio Berlusconi: " Si contenga, cribbio! ".

Quando riesce a gestire, il M5S torna in trasmissione. Finché la trasmissione non è gestita in maniera educata, il Movimento non ci sarà più. Basta

Lanon è stata digerita da Maiorino, che si è alzata di nuovo e - prima di lasciare lo studio - ha avvertito il conduttore: "". Ed è andata via.