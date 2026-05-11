Giuli un'ora a Palazzo Chigi. "Con Meloni rapporto cordiale e proficuo". La premier: "Pieno sostegno al ministro"

Dopo la decisione di cambiare i vertici del suo staff licenziando Emanuele Merlino e Elena Proietti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è stato circa un'ora a Palazzo Chigi. Giuli è arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo l'incontro ha fatto rientro in auto nella sede del ministero al Collegio Romano per poi andare domani a Bruxelles come previsto per la riunione dei ministri Ue della Cultura. Sul tavolo ci sarà anche la questione Biennale di Venezia, dopo che l'Unione europea ha condannato a più riprese la riapertura del Padiglione della Russia, ha chiesto chiarimenti all'Italia sulla possibile violazione delle sanzioni nei confronti di Mosca e ha annunciato il taglio di 2 milioni di fondi all'istituzione culturale.

"Da parte della presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un Ministero centrale per l'Italia", riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dopo l'incontro "chiesto e ottenuto" dal ministro della Cultura Alessandro Giuli con la premier Giorgia Meloni "al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all'interno dell'azione di governo". "È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del governo e il ministro Giuli, relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale", hanno aggiunto, "Negli ultimi giorni si sono susseguite voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell'operato dell'Esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione tra il Ministro Giuli, il Presidente del Consiglio e altri esponenti del Governo, ricostruzioni prive di fondamento. Nel corso dell'incontro, il ministro Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti della presidente del Consiglio, confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di governo.

L'incontro ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Il ministro ha inoltre illustrato le attività svolte e la programmazione in corso".