Giunge al termine la Festa dei lettori del Giornale. Galeazzo Bignami chiude tra gli applausi

Serata finale della festa dei lettori del Giornale da Montegrotto Terme, in provincia di Padova, con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, arrivato nella sala conferenze dell'hotel Esplanade Tergesteo per una chiacchierata con il vicedirettore de il Giornale, Francesco Maria Del Vigo. Nel pomeriggio, invece, c'è stata la conferenza del ministro Nordio con il direttore Tommaso Cerno da Udine per il referendum sulla Giustizia.

Il clima è un po' quello dell'ultimo giorno di scuola, c'è un senso di malinconia diffuso tra i lettori in sala mentre ascoltano Bignami ma c'è anche voglia di divertirsi e di ridere. Ciò che succede a Montegrotto resta a Montegrotto, è il mantra di questi giorni di festa tra un trattamento benessere e una nuotata nelle piscine termali. Prima dell'incontro c'è stato il saluto del direttore Cerno ai lettori per un ringraziamento finale e un ultima riflessione sulla linea di libertà che questo quotidiano intende ancora seguire e proseguire.

Il referendum è al centro dell'attenzione di questa serata, i lettori hanno scelto di organizzare in autonomia le sedie nella sala conferenza per potersi trovare più vicino possibile al tavolo dei relatori e vederli e ascoltare meglio.

Vi faccio un Bignami sulla riforma

", ha dichiarato il capogruppo di FdI con una battuta in riferimento al suo cognome, che ha strappato un sorriso e un applauso ai presenti. Tanti i passaggi legati anche al governo e alle sue politiche, alla strategia di Meloni e alla sua capacità di guardare allaper fare la politica interna.