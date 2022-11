"Il governo dovrebbe piegarsi". La carica delle toghe per far sbarcare i migranti

È iniziata la carica delle toghe per favorire lo sbarco dei migranti. Mentre il governo lavora per la tutela dei confini italiani ed europei, evidenziando le criticità di un sistema che grava quasi esclusivamente sul nostro Paese, la sinistra e i magistrati ideologici alimentano la propaganda buonista. I parlamentari della sinistra si esibiscono in inutili passerelle al porto di Catania, fomentando lo scontro tra le Ong e il governo. Tra loro ci sono anche le toghe che hanno preferito la carriera politica a quella dei tribunali, candidandosi per un posto in parlamento, come Giovanni Maria Flick e Vladimiro Zagrebelsky.

L'interpretazione di Giovanni Maria Flick

Secondo Giovanni Maria Flick, il decreto sulle navi di migranti delle Ong " è contrario alla legge del mare e alla Costituzione ". Così l'ex magistrato ha spiegato a la Repubblica perché, secondo lui, il governo di Giorgia Meloni sta agendo oltre i paletti della giustizia: " La Costituzione non attribuisce all'autorità pubblica il diritto di distinguere il grado di pericolo e la diversità di posizione tra chi rischia la vita. L'accoglienza in un porto sicuro è il presupposto per verificare se quelle persone possano poi essere accolte o no ".

Ma come spiegato ieri dal presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli all'Adnkronos, " l'accoglienza da parte della Repubblica è dovuta quando ci sono le condizioni che la Costituzione prevede: qui abbiamo un fenomeno migratorio di tipo economico che non è contemplato ed esubera anche il problema specifico delle navi ".

Inoltre, Flick riconosce l'importanza dello Stato di bandiera quando dice che " sul fatto che si possa fare selezioni sulle navi come pretende il governo, "forse potrebbe esserlo su navi che battono bandiera italiana e quindi sono parte del territorio nazionale. Ma non può esserlo su navi straniere ". Ma lo stesso sorvola sul merito quando ignora che proprio lo Stato di bandiera determina il primo approdo e, quindi, la responsabilità di gestione dei migranti.

Zagrebelsky contro Roma: "Viola le leggi europee"

Sullo stesso piano le dichiarazioni rilasciate da Vladimiro Zagrebelsky a La Stampa. Il magistrato, giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo attacca il decreto, che a suo dire impedirebbe alle persone a bordo della nave di presentare domanda di asilo o delle altre forme di protezione internazionale umanitaria. E critica anche la decisione del governo di chiedere un'assunzione di responsabilità agli Stati di bandiera, " prima ancora che essi sbarchino sulla terraferma italiana, non ha fondamento giuridico nelle convenzioni internazionali e assume un tratto autoritario che è l'esatto contrario dell'atmosfera dialogante che potrebbe dar frutto ".