Il governo ombretto

No no no. Troppo facile, adesso, dopo trent'anni di Seconda Repubblica e terze file della politica, indignarsi per la discesa in campo della tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, come annunciato ieri in un'intervista. Sì: lei è l'influencer che portò orde di turisti domenicali a Roccaraso e che ha sfilato con i 5Stelle contro la guerra, senza sapere perché. E allora? L'ha fatto mezza sinistra italiana

E certo, sono capaci tutti di indignarsi, dare lezioni, ergersi a custodi della sacralità della cosa pubblica adesso che un'influencer senza la terza media, e che non sa chi è Putin, decide di fondare un partito. Con Maria Rosaria Boccia, peraltro. Invece una nuova forza di opposizione è quello che ci vuole. De Crescenzo-Boccia. Dal governo ombra al governo ombretto.

Dopo Razzi, Toninelli e la Salis, adesso il problema è se la Signora Rita entra in Parlamento! Perché non sa l'italiano, ha i labbroni e parla sguaiato? Ipocriti. Adesso aspettiamo l'articolo su De Gasperi che andava in spiaggia in giacca e cravatta.

Rita De Crescenzo è perfetta. Lo dice lei: non sa nulla di politica, rivuole il reddito di cittadinanza, ha un podcast, non legge i giornali e non ha mai nemmeno spacciato, cosa da non sottovalutare. Ma soprattutto ha un milione e 800mila follower. Benissimo. Se la Signora Rita vuole candidarsi ha tutto il diritto di farlo.

Se la votano, viene eletta. E se viene eletta può entrare in Parlamento. È la democrazia, cari miei (e anche il suo limite, in effetti...).

Per il resto, il problema non è chi mette in piedi 'a sceneggiata. Ma chi fa l'applausi.