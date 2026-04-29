Per grazia ricevuta

Non mi interessa molto se Nicole Minetti potrà tenersi la grazia o le verrà revocata. E se tutti ne parlano di certo l'interesse non è per quel bambino adottato, ma perché torna alla ribalta proprio lei. La grazia è stata data 35mila volte dalla nascita della Repubblica, a gente che la meritava e a gentaglia. E ha creato divisioni, polemiche e favoritismi. L'hanno ottenuta fior fior di terroristi e delinquenti veri. E sempre il Colle ha esercitato la sua prerogativa nella piena autonomia della più alta carica dello Stato. Se Sergio Mattarella ha chiesto delucidazioni significa che ritiene che servano. Arriveranno. E il Presidente deciderà di conseguenza. Nella sua sacrosanta autonomia.

Quello che invece fa venire il voltastomaco è sentire che da sinistra, Ilaria Salis in testa, si utilizzi la Minetti per liberare delinquenti che i figli minori e la gravidanza li usano davvero per non finire in galera. Come già sentiamo dire. Perché le donne sono tutte uguali, ma come direbbe George Orwell qualcuna è più uguale delle altre. E così come io non giudico la Minetti per quello che ha fatto in passato o per l'immagine che ha lasciato di sé, non credo nemmeno che su questa storia possa arrampicarsi la ladra rom con nove figli che evita il carcere perché è più mamma di lei.

Penso molto più semplicemente che se la storia di quell'adozione è vera i pruriti scompariranno e se è falsa è talmente grave ciò che è avvenuto che ci sarà modo di scontare la pena già comminata e forse anche qualcun'altra in più.