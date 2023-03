Pure la grillina Appendino difende gli eco-vandali: "Sono terrorizzati"

Prosegue il cammino verso la simbiosi definitiva tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che ora si trovano d'accordo anche nel mostrarsi aperti al dialogo verso gli ambientalisti d'assalto che prendono di mira le sedi istituzionali e i nostri monumenti. Solo pochi giorni fa Elly Schlein ha chiesto di ascoltare i giovani che fanno iniziative del genere e ieri è arrivata la sponda della grillina Chiara Appendino, secondo cui tutto sommato si tratta di dimostrazioni che non dovrebbero impedire il confronto.

Appendino difende gli eco-vandali

L'ex sindaco di Torino, ora esponente del Movimento 5 Stelle alla Camera, non ci ha pensato due volte ed è andata dritta al punto per schierarsi dalla parte di chi compie questi atti dimostrativi e blitz. Dunque Appendino, intervistata da Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, ha fatto appello a una discussione nel merito: " La politica la prima cosa che deve fare è provare a parlare con questi ragazzi. Loro sono terrorizzati da questo cambiamento climatico di cui stanno vivendo gli effetti ".

La deputata del M5S, premettendo che non farebbe mai azioni simili, ha addirittura dato dei riconoscimenti agli eco-vandali: " Se oggi noi siamo qui a parlare di cambiamento climatico è anche grazie a quella protesta ". E a suo giudizio " non è il punto " la discussione su quanti litri d'acqua siano serviti per ripulire e mettere riparo ai loro danni. Infine non poteva mancare il solito ritornello pieno di retorica: " La Terra sta bruciando ".

Invece poco prima Carlo Calenda aveva preso le distanze e aveva stigmatizzato gli episodi: " Sono degli imbecilli che non hanno contributo in alcun modo. È un'imbecillità perché tanta gente, vedendo questa roba qua, si allontanano da quella causa ". Nel frattempo Appendino scuoteva la testa in senso di dissenso. Ma il leader del Terzo Polo ha centrato il punto: anche chi si dice preoccupato per l'ambiente finisce per irritarsi e spazientirsi di fronte a dimostrazioni di questo tipo.

La sinistra sta con gli ambientalisti d'assalto

In tal modo si rafforza l'asse tra M5S e Pd per strizzare l'occhio e tendere la mano a favore dei suddetti manifestanti. Elly Schlein si è affrettata ad aprire la porta. Ieri le ha fatto eco Chiara Appendino. Passa un ragionamento di fondo: non si può guardare il dito anziché la luna. Ma le azioni degli eco-vandali non sono da bollare come un piccolo e discutibile dettaglio di forma. Eppure la sinistra apre una finestra di dialogo a chi fa disobbedienza civile per esigere interventi contro il " collasso ecoclimatico ".

La domanda sorge spontanea: Movimento 5 Stelle e Partito democratico pensano davvero ciò che affermano o esplicitano questi sorrisetti solo per tentare di racimolare qualche consenso in più? Forse non hanno ben chiaro che chi esibisce la bandiera dell'ecologismo duro e puro non è ben visto anche da chi ha a cuore le tematiche ambientali ma ritiene che si debbano affermare le istanze in maniera assai differente. Lasciamo soli M5S e Pd mentre coccolano gli eco-vandali.