La Schlein "difende" gli eco-vandali. E Renzi la gela così

Continua a far discutere l'azione di Firenze del collettivo Ultima Generazione, che con alcuni estintori modificati ha spruzzato vernice contro la facciata dello storico Palazzo Vecchio del capoluogo toscano, sede del Comune. Un'azione che ha colpito l'opinione pubblica anche per la reazione del sindaco Dario Nardella, che mentre i vandali erano in azione si trovava davanti al palazzo per registrare un video. Accortosi di quanto accadeva alle sue spalle, è andato personalmente a fermare gli attivisti e la scena è diventata rapidamente virale.

Gli italiani si sono divisi su questa ennesima vandalizzazione da parte di Ultima generazione tra chi continua a difenderli e chi, invece, considera le loro azioni dannose per la causa. Tra i primi si annovera anche il nuovo segretario del Partito democratico, Elly Schlein, che ospite di Alessandro Cattelan ha dichiarato: " Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo però fare l'errore di guardare troppo il dito e non la luna ". Sostiene che debbano essere ascoltati perché le loro richieste sono ragionevoli: " Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima? ".