"Riunioni di una corrente di magistrati...". Crosetto lancia l'allarme: un piano per fermare Meloni

Non appena il centrodestra è tornato al governo, la magistratura è tornata alla carica ricominciando a interpretare un vero e proprio ruolo di opposizione. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non usa tanti giri di parole: "L'unico problema (per il nostro governo, ndr) è l’opposizione giudiziaria" , ha spiegato oggi in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L'intervento politico di una parte della magistratura, che di politico non dovrebbe avere alccunché, nasce da alcune dinamiche ben precise. Spesso deriva dal combinato disposto di un’opposizione frammentata e debole e di un esecutivo di centrodestra saldamente al comando. L’occasione, si dice, fa l'uomo ladro. E certi giudici di sinistra ne approfittano al volo. E così sta accandendo anche adesso. A fronte di un campo largo in crisi di identità, l'intervento sostituivo delle cosiddette "toghe rosse" è stato pressoché automatico. La denuncia del ministro della Difesa è puntuale e arriva dopo le numerose incursioni degli ultimi mesi. Non da ultimi gli assalti per minare l'efficacia delle misure prese dall'esecutivo per contrastare l'immigrazione clandestina. "L’unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra" , ha spiegato Crosetto incalzato dalla giornalista del Corriere della Sera. Il dito del ministro della Difesa è puntato contro "l’opposizione giudiziaria" , parte cioè di quella magistratura che troppo spesso si dimostra partigiana e parte in causa nello scontro politico.