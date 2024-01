Colloquio di Capodanno tra Meloni e Mattarella: cosa si sono detti

Questa mattina c'è stato un cordiale colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A riferirlo è l'ufficio stampa di Palazzo Chigi. Il premier ha espresso al capo dello Stato il personale apprezzamento e quello del governo per il tradizionale discorso di fine anno, che si rivolge al popolo italiano e non alla politica. Il presidente del Consiglio ha definito quello di Mattarella un intervento di grande profondità e visione, in particolare nel cammino verso la pace e la fine dei conflitti. Quindi, Meloni ha espresso particolare gratitudine per la specifica attenzione prestata dal Capo dello Stato alle giovani generazioni, ai loro bisogni e alle loro aspettative.

Da parte del presidente del Consiglio c'è stata piena condivisione sulla necessità di sostenere l'occupazione, retribuzioni adeguate e garantire sicurezza sul posto di lavoro e una sanità pubblica efficiente. Infine, in chiusura di colloquio, Meloni ha rivolto al Presidente e ai suoi cari i migliori auguri per il 2024 e per la prosecuzione del suo mandato. Il discorso di Capodanno del presidente della Repubblica è stato apprezzato a livello bipartisan dalla politica e anche dai cittadini, che alle 20.30 era collegato a reti unificato per ascoltare il tradizionale saluto del capo dello Stato.