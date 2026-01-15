"Hai il collo troppo intatto". La minaccia choc al coordinatore di FdI per l'incontro su Charlie Kirk

Ancora una minaccia, ancora da quelli che si considerano "buoni" e che vivono nella convinzione di poter dettare legge e, soprattutto, di ergersi a giudici infallibili e senza macchia, decidendo cosa sia bene e cosa sia male. E così, ancora una volta, fioccano violenze e minacce contro chi osa sostenere una tesi diversa da quella accettata e perseguita dalla massa progressista. L'ultimo a ricevere insulti è stato Luca Babudieri, coordinatore di Fratelli d'Italia a Sassari, che ha organizzato nella città sarda un incontro per presentare il libro "Charlie Kirk – La fede, il coraggio e la famiglia", scritto da Gabriele Caramelli.

" Hai il collo troppo intatto te ", si legge in uno dei commenti rivolti a Babudieri. Il riferimento è ovviamente all'assassinio di Kirk, l'influencer Maga, brutalmente assassinato con un'arma da fuoco: il proiettile l'ha colpito al collo, dando il via a una emorragia massiva che non gli ha dato possibilità di sopravvivenza. " Le intimidazioni non ci fermeranno, sabato ci vediamo alle 17 presso l’Hotel Grazia Deledda per la presentazione del libro su Charlie Kirk ", ha dichiarato Babudieri condividendo il commento choc. " Non è la prima volta che da sinistra usano un linguaggio violento nei nostri confronti ", ha dichiarato il coordinatore di Fratelli d'Italia Sassari al Secolo d'Italia.