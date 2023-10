I messaggi di sostegno alla Meloni sui social

La relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è giunta al capolinea. Galeotti sono stati i fuorionda trasmessi da Striscia la notizia, in cui il giornalista di Rete4 si esponeva in affermazioni quanto meno inadeguate per un uomo impegnato. Le loro strade, come ha tenuto a sottolineare il presidente del Consiglio, " si sono divise da tempo " e questo è solo il " momento di prenderne atto ". Nel comunicato, il premier difende i 10 anni d'amore con il giornalista, che hanno portato alla nascita della loro figlia e fermamente dichiara di non voler dire altro in merito a questa vicenda. Ma in tanti, adesso, solidarizzano con lei, soprattutto dopo aver visto le immagini trasmesse da Striscia la notizia.

La rottura, con tutto lo strascico che si porterà dietro, arriva in un momento molto delicato per il Paese e Meloni, nonostante la lacerazione interna per la fine di una relazione così importante durata 10 anni, non dovrà perdere la concentrazione. Non sarà facile, ma in tanti in queste ore le stanno lasciando messaggi di solidarietà e di vicinanza, per supportarla e farle sentire che il Paese, in questa triste storia, è dalla sua parte. " Hai un popolo che ti vuole bene ", le scrive un utente. Quel che colpisce scorrendo i messaggi è che molti, se non la maggior parte, arrivano da uomini. Sono tantissimi quelli che stanno ora provando a sostenere Meloni. " È sempre stata una donna con gli attributi ", si legge ancora. Per molti, il presidente è una " grande donna " e " la numero uno ". E mentre lei si è chiusa nel silenzio sul tema, il popolo social è scatenato nel commentare la vicenda.