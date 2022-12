"Evasione? Una cosa curiosa...". Crosetto sbugiarda la sinistra

Nel 2020 gli Stati dell’Unione europea hanno perso circa 93 miliardi di euro di mancata riscossione dell’Iva, almeno un quarto per frode. Italia prima per evasione, con un ammanco di 26 miliardi di euro. Ma per alcuni – tutti a sinistra – la colpa sarebbe del centrodestra, perché no del governo Meloni. Dal pos al tetto al contante, diversi dossier sono stati discussi negli ultimi giorni. E non sono mancate fantasiose correlazioni. A smascherare gli esponenti di Partito Democratico & Co. ci ha pensato ancora una volta Guido Crosetto.

Crosetto inchioda la sinistra

I dati record dell’evasione in Italia hanno spinto molti volti dell’opposizione a criticare le misure e i progetti del governo Meloni. Provvedimenti che non hanno alcun tipo di riflesso sulle graduatorie avvilenti per il Paese, ovviamente. Anzi, le critiche arrivano da chi ha trascorso gli ultimi anni in posizione di potere. L’analisi di Crosetto è tranchant: “Leggo molte polemiche sul “record” italiano per l’evasione IVA. La cosa curiosa è che sono polemiche che arrivano da parte di chi ha governato negli ultimi 10 anni, rivolte a chi sta governando da 50 giorni”.

Leggo molte polemiche sul “record” italiano per l’evasione IVA.

La cosa curiosa è che sono polemiche che arrivano da parte di chi ha governato negli ultimi 10 anni, rivolte a chi sta governando da 50 giorni. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) December 10, 2022

Una riflessione che non lascia spazio a repliche, che inchioda una sinistra brava (solo) a parole. Anziché criticare l’esecutivo Meloni dopo appena cinquanta giorni di valore, spesso con polemiche strumentali per racimolare qualche elettore, i compagni dovrebbero fare autocritica e provare a comprendere i perché della clamorosa batosta del 25 settembre.

“Evasione record dopo anni di governi di sinistra”