"Hanno usato il condizionale, nemmeno loro ci credono". I grillini stroncati così

Tutto come previsto: schiaffone politico per i giallorossi sul caso Santanchè. Con 111 voti contrari, 67 favorevoli e nessun astenuto, l'Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro del Turismo. Ma c’è di più. Licia Ronzulli ha acceso i riflettori sull’incredibile - ma non sorprendente - incoerenza dei grillini: "Colpisce in questa mozione l'uso dei verbi al condizionale e mai all'indicativo, segno che anche i suoi proponenti non convinti di ciò che sostengono e nonostante questo portano avanti una strumentalizzazione che fa male alla politica prima di tutto" .

Nel suo intervento in Aula, la presidente dei senatori di Forza Italia ha puntato il dito contro l’ondata giustizialista: “Oggi siamo qui perché il ministro Santanchè è destinatario di una mozione di sfiducia che non ha nulla a che vedere con atti compiuti nell'esercizio delle sue attuali funzioni ma riguarda le sue precedenti attività imprenditoriali, con problemi che possono capitare a chiunque abbia svolto un'attività professionale o imprenditoriale”. Non sono mancate le stilettate alla truppa di Giuseppi: “Difficoltà che conoscono tutti, tranne i rappresentanti del M5S, in cui l'incompetenza è stata elevata a valore”.

La Ronzulli ha ricordato i tanti casi di storie umane, carriere, giunte e governi distrutti da indagini che hanno riempito le prime pagine dei giornali per poi trasferirsi in un trafiletto in caso di assoluzione. Da Maurizio Lupi a Federica Guidi, passando per Nunzia De Girolamo: episodi di violenta campagna mediatica che hanno prima portato alle dimissioni da ministri, poi ad archiviazioni e assoluzioni. "Oggi come in passato c'è chi fa il giustizialista con i processi degli altri e il garantista con i propri. Penso ai casi di Appendino e Raggi” , l’affondo dell’azzurra: “Parlate di opportunità e responsabilità politica perché avete bisogno di un alibi per non affrontare il vero tema: la politica non può essere una marea che si ritira quando arriva la giustizia. Per quanto ci riguarda, il garantismo vale per tutti, per noi e per gli avversari politici" .