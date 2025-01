"Ho pagato la campagna di tasca mia", "Anzi no". I video in cui la Todde smentisce se stessa

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina la presidenza del Consiglio regionale della Sardegna ha trasmesso alla Giunta delle elezioni gli atti riguardanti l'ordinanza con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari ha chiesto l'avvio della procedura di decadenza della presidente della Regione, Alessandra Todde, per gravi irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali. Ma il problema della governatrice 5 Stelle è un altro ed è riassunto in trentasei secondi. Questa la durata del montaggio dei video di due interviste televisive in cui la pentastellata si contraddice.

La grillina Todde, su soldi e finanziamenti, smentisce se stessa!

La legge vale per tutti, la trasparenza è un valore e un dovere: è giusto che i cittadini Sardi tornino a votare il prima possibile. pic.twitter.com/jLRfBqslFA — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) January 6, 2025

In soldoni, la Todde smentisce se stessa. Non ci sono grossi margini di interpretazione, basta riascoltare i due brevi passaggi. Intervenuta negli studi di “Piazzapulita” lo scorso 10 marzo, la pentastellata afferma: “Potrei vivere di altro. Ho comunque la mia professione. Mi piace lavorare, mi piace l'impresa. Mi sono pagata anche gran parte di questa campagna elettorale, per esempio, e questa è egualmente una grande libertà”. Parole chiare, nette, limpide.

La legge prevede delle procedure piuttosto rigide per normale le candidature e soprattutto la raccolta fondi per la campagna elettorale. Oltre a non aver nominato un mandatario elettorale, la Todde ha violato la disposizione che prevede che un candidato non può pagare di tasca propria la campagna. Che è quanto viene contestato nelle dieci pagine del provvedimento del Collegio di garanzia elettorale. Ed eccoci alla lapalissiana contraddizione.

Lo scorso 4 gennaio, ai microfoni del Tg1, la Todde risponde così sui presunti strafalcioni sulle spese elettorali: “Su questo non entro nel merito, lo faranno gli avvocati. Vedremo quello che è stato contestato. Io posso dire personalmente che siccome le mie spese sono state gestite da un comitato elettorale e io personalmente non ho sostenuto alcuna spesa, sono forte di questo”. L’esatto contrario di quanto affermato nella chiacchierata con Formigli.

futuro della presidente sarda è tutto da scrivere. Nonostante il sostegno di facciata, ribadito in una nota stamane, il Pd è piuttosto irritato e la tensione con il Movimento è alle stelle. Tutt’altro che da escludere un ritorno alle urne…