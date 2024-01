I dem contro Conte: "Attacca il Pd anziché il governo"

La sparata di Giuseppe Conte manda in subbuglio i dem. Quel “Pd bellicista” è stato visto quasi come un insulto dall’ala riformista.

"Non mi occupo di tricologia...", ha esordito l'ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini riferendosi alla frase di Conte che testualmente aveva detto: “Mi ha fatto rizzare i capelli questo Pd bellicista”. E poi, con tutt’altro tono, ha aggiunto: " Se fossi stato presente all'iniziativa gli avrei risposto, pacatamente, che il Pd è stato ed è dalla parte della difesa della libertà e della sovranità dell'Ucraina, dalla parte del diritto internazionale. Senza esitazioni o ambiguità". Anna Ascani non ha dubbi sulla correttezza della linea tenuta dal Pd che prevede di difendere la sovranità dell’Ucraina e di condannare l’invasione della Russia, ma al contempo invocare anche un’azione diplomatica per la pace. “Non so proprio come possano aver suggerito a Giuseppe Conte la convinzione di un Pd bellicista. Competition is competition. E va bene. Ma rispettando la verità”, chiosa il vicepresidente della Camera.

Il senatore Alessandro Alfieri, interpellato dall'Adnkronos, sprona il suo partito: "Competition is competition, si avvicinano le europee ed è comprensibile che il Movimento 5 Stelle faccia il Movimento 5 Stelle, ma il Pd deve fare il Pd. Quando si fa del Pd una caricatura, bisogna rispondere a tono" perché ne va della "tutela di un'intera comunità" . Matteo Orfini si chiede se bisogna comunque continuare il dialogo con il M5S: "Sono da sempre uno dei più dubbiosi e – dice - trovo continue conferme. Sembra che Conte sia più attivo nell'apposizione al Pd che al governo”. Anche l’ex ministro Andrea Orlando vede nelle parole dell’ex premier “molta campagna elettorale” e ricorda che “ il primo invio di armi fu votato da tutto il governo nel quale sedevano anche ministri del M5S”.