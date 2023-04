"I figli delle coppie gay...". La bufala del Nyt sulla Meloni

Dopo aver celebrato la dem Elly Schlein come nuova leader dell'opposizione, il New York Times torna ad occuparsi di politica italiana e di Giorgia Meloni ma fa un passo falso. Riflettori accesi sul dibattito sui figli delle coppie omogenitoriali, uno scontro che ha visto proliferare parecchie fake news, arma della sinistra per tentare di screditare l’azione del governo di centrodestra. Una di queste bufale però è stata ripresa dal celebre giornale statunitense.

La bufala del Nyt

L’articolo firmato da Jason Horowitz racconta la storia di Davide Fassi e Davide Chiappa, coppia gay che ha accolto Martino Libero Fassi Chiappa, nato per maternità surrogata da una donna americana. Il viaggio dagli States a Milano, la felicità e i palloncini, la festa con amici e parenti. “Ma lo Stato italiano è stato meno accogliente nei loro confronti”, la precisazione. Provando a spiegare la posizione del governo italiano, il New York Times afferma che “l'interruzione della trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali ha lasciato i bambini in un limbo legale, privandoli dell'accesso all'assistenza sanitaria gratuita e alla scuola materna”. Una narrazione condivisa dalla coppia omosessuale: “Adesso è un turista, un immigrato”.

L'ira di Carlo Fidanza

L’articolo del New Yorkm Times sulla storia del bambino nato tramite maternità surrogata ha fatto il giro del web e molti hanno sottolineato la svista, o meglio l’errore madornale. Tranchant l’analisi dell’europarlamentare Carlo Fidanza, che ha posto l’accento sulla campagna mediatica messa in atto dalla sinistra: “A furia di raccontare in Europa che il Governo Meloni è brutto e cattivo, qualcuno ci abbocca” . L’esponente di Fratelli d’Italia ha poi aggiunto: "All'estero, seguendo la falsa propaganda dei Sala e delle Schlein, raccontano che in Italia è in atto una specie di persecuzione. Nulla di più falso. Nulla di più vergognoso".

L'ennesimo assalto a Giorgia Meloni