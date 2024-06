Capalbio, Pontida, Bibbiano, Arcore: le città "simbolo" che cambiano colore

Ascolta ora 00:00 00:00

Cos’hanno in comune Capalbio, Arcore, Catanzaro, Bibbiano e Pontida? Sono tutte città simbolo che, per un verso o per un altro, hanno cambiato il loro principale colore politico.

La Capalbio dei vip e dei radical-chic volta le spalle alla sinistra. Stavolta, alle Europee, il primo partito è Fratelli d’Italia che con il 41% dei voti surclassa il Pd fermo al 23%, mentre la Lega di Matteo Salvini prende il 6%. Arcore, il paesino della brianza sede della storica villa di Silvio Berlusconi, vede il partito di Giorgia Meloni superare sia il Pd sia Forza Italia. Qui Fratelli d’Italia ottiene il 28%, mentre i dem si fermano al 25% e gli azzurri all’11,6%, mentre la Lega è quinta col 9%. La vera sorpresa, però, arriva da Catanzaro dove la Lega va in controtendenza rispetto al magro bottino racimolato al Sud e vola al 18,6%. Nel capoluogo di Regione della Calabria i leghisti superano i meloniani di un soffio, ossia dello 0,5%, mentre più nettamente Pd e Cinquestelle che si fermano rispettivamente al 17,3% e al 14,5%. Va male, invece, per la Lega alle amministrative di Pontida dato che la storica roccaforte del partito fondato da Umberto Bossi viene espugnata dalla sinistra dopo 20 anni di dominio verde. Il sindaco uscente Pierluigi Vanalli, infatti, si ferma al 32%.

Predappio, il paese natale di Benito Mussolini dove ogni anno si radunano molti nostalgici in camicia nera, rimane invece al centrodestra che lo aveva espugnato cinque anni fa, dopo un lunghissimo predominio della sinistra. Oggi, il sindaco uscente di centrodestra, Roberto Canali, vince nuovamente con il 71,65%% contro il 28,35% della sfidante Monica Fucchi (Predappio futura). Matteo Arcenni, esponente di Fratelli d'Italia, è il nuovo sindaco di Terricciola, paesino in provincia di Pisa amministrato da 40 anni da giunte di sinistra e centrosinistra. La sua coalizione di centrodestra ha vinto con il 53,7% dei voti. A Riace, invece, torna l’ex sindaco Mimmo Lucano, candidato anche con Avs alle Europee. Ora dovrà scegliere se volare verso Bruxelles o restare a Riace dove è stato rieletto con il 46,31% dei voti.

Bene, infine, il Pd a, il Comune del reggiano finito suo malgrado al centro del dibattito politico dopo l'arresto del sindaco Andrea Carletti. Qui il centrosinistra ha preso quasi il triplo dei voti degli sfidanti grazie a Stefano Marazzi, segretario del circolo Pd locale che ha prevalso con il 73,52%.