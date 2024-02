I trionfi "borghesi" dei grillini: donne lontane dalla protesta

Chiara, Virginia e, adesso, Alessandra. Le grandi svolte elettorali sul territorio del Movimento 5 Stelle portano sempre, e solo, nomi di donna.

Chiara Appendino sindaca di Torino dal 2016 al 2021, Virginia Raggi sindaca di Roma dal 2016 al 2021. Alessandra Todde prima governatrice nella storia della Sardegna e prima presidente di Regione per i grillini. Un filo rosa lega le storie delle tre amministratrici, un elemento di marketing politico che va ben al di là del semplice fattore femminile. La Todde, come le due colleghe, è una figura anomala rispetto all'imprinting iniziale di un movimento che anteponeva la carica giustizialista e anti casta dei candidati al curriculum e alla preparazione.

La vincitrice delle elezioni sarde, laureata in ingegneria, è una imprenditrice che conosce tre-quattro lingue. Anche le due ex sindache parlano l'inglese alla perfezione, sono stralaureate e arrivano da famiglie alto-borghesi. Com'è andata a finire a Roma e Torino con le amministrazioni grilline lo si constata ancora adesso: un disastro a nome dei «cittadini» saliti al potere al grido di «uno vale uno». Per il bene della Sardegna, c'è da tifare sinceramente per Alessandra Todde, anche se al governo come viceministro dello Sviluppo si era distinta più per gli annunci che per i fatti.

Sogghigna sornione il leader 5s Giuseppe Conte (foto), che ha trovato il modo, ancora una volta, per soggiogare la malcapitata Schlein. Sarà un caso, ma sul territorio i Cinque Stelle hanno vinto solo con candidate che non arrivano dal mondo della protesta e del nichilismo contro il Palazzo. Se lo ha pensato quando ha scelto la Todde, gli verrà un po' difficile vantarsene con i suoi militanti.