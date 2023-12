Campi Flegrei, il monito del governo: "Tra i vulcani più pericolosi al mondo"

L'occasione per parlare di una tematica molto importante e che riguarda direttamente quasi un milione di persone (ma con coinvolgimenti ben maggiori) è stata durante la tre giorni della festa di Atreju: la Caldera dei Campi Flegrei è tenuta sotto controllo 24 ore su 24 ma gli avvenimenti degli ultimi mesi non fanno dormire sonni tranquilli tant'è che il 6 dicembre il Senato ha approvato un decreto legge con sette articoli che regolamentano l'area e tutto quanto va fatto in termini di prevenzione, coordinamento e piano straordinario. Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, è tornato sull'argomento annunciando anche una legge italiana per la prevenzione sismica.

Le parole del ministro

" Chi governa, e qui siamo persone chiamate a governare, ha il dovere e il diritto di dire tutta la verità alla gente. Guai a dover minimizzare il rischio. Il rischio è una cosa, il pericolo è un'altra. Il pericolo di un terremoto in un'area urbanizzata determina il rischio per chi ci vive, per le persone e per i beni ", ha dichiarato Musumeci ad Atreju. Da qui, il ministro ha ribadito ancora una volta la pericolosità dell'area dei Campi Flegrei. " Non bisogna nascondere la verità: lì si è su uno dei vulcani più pericolosi al mondo. Il che non significa che bisogna evacuare, delocalizzare. È necessario che chi vive li sappia quali sono le condotte appropriate nel caso in cui il pericolo diventi rischio ".

Per questa ragione diventano fondamentali informazione, comunicazione e formazione sin dalle scuole primarie - spiega il ministro - che aggiunge l'importanza di non aver paura a parlare " di rischio naturale " perché " se ne parliamo " si pensa che " poi la gente non viene più a investire, c'è un calo di attività commerciali ". La domanda, quindi, sorge spontanea: è più importante "preservare il valore di mercato della propria casa o mettere la casa nelle condizioni di resistere a una sollecitazione sismica? In quella casa e in quella scuola ci sono i nostri figli e i nostri nipoti. Dobbiamo cambiare metodo ", sottolinea Musumeci.

La nuova legge sulla prevenzione sismica