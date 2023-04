Inchiesta Covid, Conte e Speranza saranno interrogati il 10 maggio

Importanti aggiornamenti sull’inchiesta Covid. L’ex primo ministro Giuseppe Conte e il suo ex ministro della Salute Roberto Speranza saranno interrogati dal Tribunale dei ministri di Brescia il prossimo 10 maggio: i due sono indagati per la gestione della prima fase dell’emergenza epidemiologica nel febbraio 2020. Entrando nel dettaglio, gli atti della Procura di Bergamo sono stati trasmessi ai colleghi bresciani che a loro volta li hanno trasmessi al Tribunale dei ministri, presieduto dalla giudice civile Maria Rosa Pipponzi e composto da altri due giudici civili. Ricordiamo che i documenti pongono inoltre l’accento sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro.

Conte e Speranza attesi in tribunale

L’elenco degli indagati dalla Procura bergamasca per l’inchiesta Covid coinvolge diciannove persone. Oltre a Conte, Speranza e Agostino Miozzo – anche sull’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico deve pronunciarsi il Tribunale dei ministri – l’inchiesta chiama in causa tra gli altri il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ex assessore al Welfare Giulio Gallera, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. La tesi della Procura di Bergamo si basa sulla relazione tecnica del microbiologo Andrea Crisanti la conclusione è perentoria: si sarebbero evitati quattro mila morti.