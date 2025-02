Inchiesta Salerno, Meloni: "Gestione flussi terreno fertile per i criminali"

Ascolta ora 00:00 00:00

“Per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli". Giorgia Meloni prende le mosse dall’inchiesta della Dda di Salerno che ha svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno per ribadire l’impegno del governo nel gestire l’immigrazione clandestina. Il presidente del Consgilio affida ai social un commento sull’inchiesta della Procura di Salerno che, tra l’altro, ha portato agli arresti domiciliari Nicola Salvati, tesoriere regionale del Partito democratico campano.

"L'inchiesta della Dda di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2mila richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal Governo: per anni, la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli" , esordisce la leader di Fratelli d’Italia. Che poi va ad analizzare le caratteristiche del presunto sistema illegale. "Un sistema che speculava sull'immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno e alimentando un giro d'affari illecito da milioni di euro ”, prosegue la premier.

La procura di Salerno, giova ricordare contesta alle 36 persone indagate le accuse di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. L’accusa è quella di aver redatto false richieste di nullaosta al lavoro nel corso dei famosi "click day" legati al decreto flussi. Un’ipotesi che, se confermata, andrebbe a dimostrare il carattere intrinsecamente criminale dell’immigrazione senza controllo. Il gruppo avrebbe generato un volume di affari illeciti per diversi milioni di euro. E Gli oltre 2mila cittadini extracomunitari per i quali sono state presentate le domande erano disposti a pagare somme di denaro importanti per ottenere il permesso di soggiorno in Italia.

“Non a caso- continua la premier - abbiamo deciso di rafforzare i controlli per impedire che le quote di ingresso regolare finiscano nelle mani di chi sfrutta l'immigrazione per fare affar" i. Poi, a stretto giro, arriva l’annuncio.

“un esposto all'Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie di questo sistema"

"L'immigrazione non può essere lasciata in balìa della criminalità. Continueremo a lavorare per ristabilire regole serie e legalità

Meloni, si legge nella nota, ha presentato", conclude Meloni