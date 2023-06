"Indipendenza dei magistrati mai in dubbio". Nordio replica all'Anm

" Non c'è stato e non ci potrà mai essere alcun atto ministeriale che possa mettere in discussione l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, patrimonio irrinunciabile della nostra democrazia ". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è fermo nella replica trasmessa direttamente, in una lettera, all'Associazione Nazionale Magistrati riunita nell'Aula Magna della Corte di Cassazione in occasione dell'assemblea generale. " Ribadisco la garanzia che durante il mio servizio in via Arenula non potrà trovare un varco alcuna tentazione di sottoporre il pubblico ministero all'esecutivo - aggiunge il Guardasigilli -. Tutti i magistrati rispondono solo alla legge, nell'ambito degli equilibri costituzionali che regolano la separazione dei poteri. Altro caposaldo di uno Stato di diritto, che in quanto tale vive di continui bilanciamenti ".

La risposta del ministro Nordio invitata all'Anm è arrivata dopo che Giuseppe Santalucia, presidente l'organismo rappresentativo dei magistrati, aveva sferrato un attacco al mondo della politica che ha governato recentemente il Paese. " La direzione in cui da anni si incamminano le riforme sulla magistratura ci sta allontanando progressivamente dal disegno della Costituzione - era stata la dura presa di posizione del capo dell'Associazione Nazionale Magistrati -. La prospettiva che prende sempre più consistenza è che la successiva tappa di questa continua esperienza riformatrice segni un ulteriore distacco da quella complessiva, essenziale, architettura ".

La risposta di Nordio sul caso Uss

Non solo. Perché, nella sua critica al lavoro del ministro della Giustizia, Santalucia aveva tirato in ballo anche l'iniziativa disciplinare promossa da Carlo Nordio nei confronti dei magistrati di Milano per il caso di Artem Uss. Quest'ultimo è l'imprenditore russo figlio di un oligarca vicinissimo a Putin evaso dagli arresti domiciliari - in costanza della richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti - lo scorso 22 marzo nel capoluogo lombardo. " In gioco è un bene collettivo, di cui al più i magistrati possono essere custodi, attenti custodi che avvertono il dovere di lanciare l'allarme ove si avvedano che quel bene viene messo in pericolo. Il bene a cui alludo è l'indipendenza dei magistrati, come singoli e come ordine, dal Potere politico ", conclude Santalucia.