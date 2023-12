"Gli influencer non sono un modello". La stoccata di Meloni a Ferragni e l’orgoglio italiano

Dal palco di Atreju, Giorgia Meloni ha difeso l'orgoglio italiano del Made in Italy prendendo spunto dall'attualità più stretta che in questi giorni sta affrontando il tema delle beneficenza in merito al pandoro sponsorizzato da Chiara Ferragni per Balocco. " Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari ", ha detto il presidente del Consiglio.

Chiara Ferragni non è mai stata nominata nel discorso di Meloni ma tutti gli elementi portano a lei. Il fatto di menzionare l'influencer ad Atreju, nonostante le critiche che in queste ore piovono addosso al presidente del Consiglio, avendo un pubblico piuttosto giovane a cui riferirsi, è comprensibile che Meloni abbia preso come esempio un tema così vicino alle generazioni più giovani. Ed è forse questo a dar fastidio a quanti, in queste ore, stanno accusando il premier di populismo. La strategia di comunicazione di Meloni, a differenza di quella di Ferragni per la promozione del pandoro, è stata però p0iutosto chiara, perché il premier ha sfruttato quel tema per "poggiare" il vero nucleo del suo discorso, che è la difesa dell'eccellenza manifatturiera italiana, uno dei capisaldi dell'economia del Paese, pregio all'estero per l'Italia, che il governo guidato da Meloni cerca di rilanciare.